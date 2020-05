En esta época tan difícil, todos buscan la manera de reinventarse y seguir avanzando. El ambiente artístico está siendo muy golpeado pero siempre existen alternativas para seguir generando, aportando y compartiendo cultura. Es el caso de Fabián Vena, que expandió su escuela de actuación al ámbito virtual. Desde los más pequeños, de 6 años, hasta los más grandes comparten semanalmente su espacio de desarrollo artístico con sus docentes a través de la red.

Julia Zenko también adoptó esta idea, y brinda master class de canto a través de sus redes sociales, previa inscripción vía mail. "Es un proyecto que armé con mi hija y está funcionando bien", dijo a "Confrontados" la artista.

Por su lado, Reina Reech trasladó el formato de sus academias de danza al sistema a distancia, pero admite que la situación está difícil. "Estamos con las clases online. Bajamos en un 50 por ciento las cuotas para que la gente pueda acceder", apuntó en "Nosotros a la mañana". En este sentido, explicó sobre los profesores: "Todos están a porcentaje y si no hay alumnos no hay trabajo. A mí me importa sostener la estructura porque tengo mucho que pagar pero más me interesa mantener a mis maestros". El gasto es tan grande que Reina piensa en opciones drásticas: "A veces pienso que ni siquiera con los ahorros que tengo voy a llegar y que voy a tener que hipotecar algo. No sólo es el sueldo, sino también los alquileres de las escuelas".