L as últimas noticias sobre las medidas precautorias que se podrían implementar en la Argentina para prevenir el contagio del coronavirus dio paso a un inesperado enfrentamiento, luego de que Vicky Xipolitakis le saliera al cruce a Luciana Salazar en Twitter, mientras las autoridades sanitarias evalúan el uso del barbijo en la Argentina. "Bueno, ahora que el barbijo es obligatorio, un buen trabajo para hacer en estos momentos de cuarentena es hacerlos bien duraderos y originales", escribió Luciana, junto a una foto de una persona con un accesorio de la marca de lujo Louis Vuitton. Indignada con el tuit de su colega, la Griega arremetió con contundencia: "Yo era muy pelotuda como vos, pero con la salud no. Hay gente que se muere, no tienen ni para comer y tampoco pueden ver a su familia y vos poniendo háganse barbijos de LV. ¡Muy desubicada! Que sean económicos, protejan y abunden. Juntos podemos combatirlo #Covid_19 #QuedateEnCasa". Pocas horas después de la polémica con Salazar, Vicky realizó un llamativo TikTok, sin hacer alusión a Luciana, pero sumándole pimienta al tema. "La gente normal piensa y luego actúa. Yo actúo, la cago, la recontra cago y luego pienso. Maravilloso", imitó Xipolitakis, jugando con una frase que, en su momento, se hizo viral. Y agregó, con picardía: "Muy identificada con este TikTok, ja". ¿Está hablando de ella o enviando un mensaje indirecto a Salazar?

Afilada

En cuanto a su vida personal y el controvertido divorcio, trascendió que el doctor Martín Francolino, abogado de la griega, va por más. Según él mismo reveló, junto a Xipolitakis decidieron pedir la detención de Naselli apenas termine la cuarentena obligatoria y se regrese de la feria judicial. "La pena que le puede llegar a caber a Naselli es de cumplimiento efectivo. Está siendo llevado a juicio por una calificación en concurso ideal y real, que le da una pena de cinco años y seis meses como máximo. Como él no fijó domicilio en la Argentina, por el peligro de fuga que presenta su situación, en la cual no podría presentarse a juicio, o evadir la justicia, le estoy pidiendo la detención".