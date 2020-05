P asar hambre o exponerse ante el acecho del coronavirus?, se preguntan diariamente, atrapados entre la espada y la pared, los miles de habitantes que residen en barrios populares. Los cuales se caracterizan por el hacinamiento y por las condiciones socioeconómicas más apremiantes y extremas. Un cóctel perfecto para que la pandemia se expanda en lo que es uno de los principales focos de vulnerabilidad y de preocupación: los barrios de emergencia.

"Si ponés en la balanza a uno y a otro, yo creo que el hambre pesa más, porque en los barrios populares el 80% de los vecinos vive del trabajo informal, o lo que llamamos nosotros trabajadores de la economía popular", le señaló Jorge Rocaro a "Crónica", referente del comedor "Caritas de cartón", el cual provee alimento a más de 300 personas, en el barrio 10 de Enero, de la localidad bonaerense de Lanús. Una cifra que se incrementó notablemente a partir del 19 de marzo, cuando se decretó el aislamiento obligatorio, lo que significó para muchos de los residentes de los asentamientos la pérdida de sus ingresos. En este sentido, Rocaro reveló que "hay personas que no venían y ahora se te acercan por necesidad, con mucha tristeza, porque emocionalmente los afecta mucho y los tratamos de contener, escucharlos. De un día para el otro cambiaron sus vidas". Uno de ellos es Jorge González Real, quien vive en la Villa 31, del barrio de Retiro, y no puede continuar su desempeño laboral como zapatero, producto de la cuarentena. Al respecto, el hombre reconoció que "a mí me está molestando mucho, nunca pedí limosna, pero estamos pidiendo mercadería, porque la gente de la tercera edad está pasando hambre".

En su merendero "Juanpa Carlos", en el complejo de viviendas 1-11-14, Víctor reflejó que "la situación se agrava día a día, mucha gente se quedó sin trabajo y entonces si bien respetan las cuarentena, salen de sus casas para hacer tres o cuatro horas de cola en comedores y merenderos". A su vez, el solidario vecino remarcó que "el hambre le está ganando al Coronavirus, a pesar de que los casos aumentaron a casi el doble. Por eso necesitamos que la gente tome conciencia y nos ayude".

Pero, al mismo tiempo, los números recrudecen, respecto a los contagios en los asentamientos, un temor inicial que ya se tornó una realidad. Ante semejante panorama alarmante, propio de las condiciones de vida límites en las villas, se han conformado Comités de Crisis, abocados a implementar y concientizar los protocolos de prevención pertinentes. En la 1-11-14, un grupo de jóvenes recorre cada rincón del barrio fumigando y entregando los insumos de limpieza requeridos para combatir la pandemia.

En referencia a ello, Víctor dejo en claro que "llevamos adelante todas las medidas necesarias, como la atención con una mesa instalada en la vereda y no somos más de tres adentro repartiendo los tuppers y recipientes". No obstante, empujados por la desesperación, muchos de los que asisten al establecimiento benéfico se agolpan cerca de la olla en el momento que la comida comienza a escasear.

En Retiro, el estado de situación es mucho más agobiante, como develó Jorge, al enfatizar que "la cuarentena no se está cumpliendo, hay gente que está vendiendo en la calle, y hasta hacen jodas, es como una isla. Es un peligro, es un nido infeccioso". Por su parte, Jorge Rocaro, del barrio 10 de Enero, de Lanús, consideró que el avance del Covid-19 en zonas vulnerables es inevitable, puesto que "el hacinamiento es un factor esencial, porque hay muchas casas en terreno chico, no hay servicios básicos, ni cloacas y hay familias numerosas". Al mismo tiempo, confesó que "la gente empieza a salir por los problemas familiares que genera el encierro, porque en una casa chica suelen vivir familias numerosas".

En consecuencia, desde el arribo del coronavirus al país, las villas de emergencia han sido un punto de atención, por su popularidad en espacios reducidos. Sin embargo, más allá de la toma de conciencia o no, hay otra amenaza que acorrala a sus habitante: la miseria, y los expone entre la vida y la muerte.

Barrio 1-1-14

En la villa de emergencia 1-11-14, Víctor ruega todos los días por sus seres queridos varados en Catamarca. Su mamá, una hermana y dos primas partieron, días antes del aislamiento obligatorio, hacia la mencionada provincia, con un cargamento de donaciones para suministrarles a quienes viven en otros barrios populares. Sin embargo, en el final del recorrido, sufrieron un accidente vehicular, por el cual su prima murió, mientras el resto de los integrantes del círculo familiar no pudo regresar a Buenos Aires. El impedimento principalmente es desencadenante de la falta de recursos para costear el transporte, que por obvias razones debe ser particular y no público.

Por si fuera poco, propio que sus padres están sin la posibilidad de volver a su domicilio, uno de los hermanos de Víctor, quien sufre una discapacidad mental, requiere de la protección de sus progenitores. Propio de este desamparo, el joven espera en la estación Constitución por sus papás, creyendo que allí los encontrará.

Por lo tanto, Víctor clama por una ayuda, que puede brindarse llamando al 11-6029-4912.