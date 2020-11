Los ex integrantes de Los Cebollitas, el emblemático equipo en que se formó Diego Maradona, lo despidieron en la Casa Rosada y destacaron que vieron la "mejor versión suya de todos los tiempos". Entre llantos y abrazos se bajaron uno a uno los ex compañeros de Maradona en sus inicios de las tres combis que los llevaron hasta el ingreso para invitados. El único que tomó la palabra fue Claudio Rodríguez, quien llegó a jugar en Chacarita (es hijo de Perfecto Rodríguez, ex Boca), y comentó en nombre de todos: "Nosotros tuvimos la suerte de ver al mejor Maradona de todos".

"Es un momento triste pero es un momento para recordarlo. Jugó al fútbol como los dioses. Vinimos todos a darle el adiós", cerró. Los Cebollitas, equipo de los infantiles de Argentinos, representaron a la generación de la camada de los nacidos en 1960 y Maradona se sumó en 1969 en una prueba supervisada por Francisco Cornejo y llevado de la mano por su amigo y vecino Gregorio "Goyo" Carrizo, que luego no llegó a Primera.

Maradona y sus compañeros ganaron 136 partidos consecutivos entre 1973 y 1974, período en el que conquistaron el título de novena división y luego Diego ascendió y salteó categorías hasta llegar a entrenar en el plantel profesional. Ese equipo formaba con Luis Ojeda; Oscar Trotta, Hugo Chaile, Luis Chammah, Jun Carlos Montaña; Oscar Lucero, Osvaldo Dalla Buona, Maradona; Jorge Duré, Carrizo y Daniel Delgado.