A partir de la semana próxima comenzarían abrirse unos 40.000 comercios de cercanía y también próximamente lo harán galerías barriales, además volverían en Capital los negocios gastronómicos "take away", es decir, voy a comprar y me vuelvo a casa. En todos los casos, por supuesto, será con los protocolos correspondientes. Así, de acuerdo con la información que circula, empezaría a desarmarse la cuarentena estricta en el AMBA, la zona donde se sigue concentraron el 90% de los casos y que explica el 50% del PBI.

De acuerdo con los cronogramas de apertura que irán sumando actividades a los rubros esenciales que estuvieron abiertos desde el principio de la restricción obligatoria y preventiva el 20 de marzo pasado, los comercios pequeños irán retomando sus ventas, aunque nadie espera que el consumo haga magia en un año que ya arrancó con la demanda por el piso desde antes de la pandemia. Lo que dicen los comerciantes es que abriendo al menos hacen algo para pagar los servicios y no atrasarse tanto con los impuestos.

De todos modos, las empresas que están operando (hay que recordar que el resto del país sí está operativo en 85%) admitieron en una reciente encuesta que sin la ayuda del Estado no podrían pagar salarios. Así lo reconoció el 55% de las compañías encuestadas por el Observatorio Pyme y, además, las que lograron abrir sus puertas antes de la vuelta a la cuarentena estricta en AMBA sólo pudieron facturar entre 15% y 20% de lo que facturaban habitualmente.

Es decir, a pesar de estas aperturas, la economía argentina 2020 está jugada. De acuerdo, por ejemplo, con la proyección del estudio Ferreres y Asociados, el PBI este año caería el 12,5%, el derrumbe más estrepitoso desde 1890. En lo que va de la cuarentena en todo el país, según este mismo informe, ya se habrían cerrado entre 30.000 y 35.000 empresas y habrían tirado la toalla cerca de 72.000 cuentapropistas, desde oficios como albañiles o plomeros, por ejemplo, hasta profesionales independientes como abogados, contadores o psicólogos.

Los datos oficiales marcan que se perdieron casi 300.000 empleos privados hasta abril, por lo que muchos analistas aseguran que el desempleo seguirá aumentando hasta fin de año.