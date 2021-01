E l año que acaba de comenzar será una prueba de fuego para el Gobierno, para ver qué grado de confianza le siguen teniendo o no los votantes que llevaron al poder a Alberto Fernández en 2019.

Y también para la oposición, que tras perder las elecciones presidenciales intenta rearmarse, pero aparece fraccionada.

El año arranca, por un lado, con la polémica aún no saldada respecto de si se harán o no las eleciones primarias, las famosas PASO. Desde el Frente de Todos surgió una movida legislativa días pasados para suspenderlas. Dijeron que era un pedido de los gobernadores, quienes no estaban de acuerdo en gastar millones en medio del combate de la pandemia. Aún se desconoce en qué medida el proyecto cuenta con el aval de la Casa Rosada, lo que será fundamental para su éxito o su archivo.

La oposición ya salió a decir con fuerza que las PASO no se pueden suspender, y en los papeles ya vencieron los plazos para hacer cambios en la ley electoral, que no se suele modificar en el mismo año en que se realizan los comicios.

El oficialismo intentará instalar su agenda de la "reconstrucción argentina" pospandemia, como se bautizó el actual período desde la comunicación oficial, aunque se trata de un camino lleno de interrogantes.

Como ya se está viendo a nivel mundial, el proceso de vacunación llevará más tiempo de lo esperado, y el Gobierno depende para la reactivación económica de un factor que no maneja: la rapidez o no con que la pandemia pueda finalmente quedar atrás. De ello depende en gran medida la mejora o el rebote de la economía, y en consecuencia, las chances electorales del oficialismo.

Los precios, la inflación, son otro factor clave. Cristina ya mandó el mensaje en el acto compartido en La Plata con el Presidente y las principales figuras del Frente de Todos de que 2021 no puede ser un año de aumentos.

De hecho, en el arranque del año el Gobierno avanzó y luego retrocedió, en 24 horas, con el incremento a las prepagas. Las tensiones por los aumentos de precios dominarán el escenario electoral. Las empresas presionarán al Gobierno por subas que vienen retrasadas, mientras que el manual político dirá que no conviene "golpear" el bolsillo popular cuando se va a las urnas.

La amplia coalición gobernante, con sus tensiones internas más vivas que nunca, sigue sin embargo conservando la unidad, mientras Máximo Kirchner busca consolidarse como principal referente del frente en la estratégica provincia de Buenos Aires, asumiendo como titular del PJ.

En busca de su destino

Si bien el oficialismo enfrenta desafíos y varias tribus compiten por espacios, un panorama parecido enfrenta la oposición, lejos de una unidad que necesita imperiosamente para hacer un resultado digno en los comicios legislativos.

En la vereda de enfrente del oficialismo no hay un bloque común y unido: hay una variedad de partidos, ideas y movimientos separados, que sólo contribuyen a las chances electorales del actual oficialismo. Cambiemos es un conglomerado donde comparten espacio los radicales, el PRO y la Coalición Cívica.

Las tensiones están a flor de piel. El mismo PRO, el espacio dominante de la coalición, es cruzado por estos días por dos vertientes. Los que siguen jugando con Macri, como Patricia Bullrich, o los que apuestan a la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta para las presidenciales de 2023. En este último grupo se ubica María Eugenia Vidal, otra de las figuras que conserva buena imagen, aún pese a la derrota de 2019.

La manera en la que se resuelva la tensión entre el ala más tirada a la derecha, más ultra en su rechazo de pleno al Gobierno, y el ala más centrista, más dialoguista del PRO, sin dudas definirá la suerte de la oposición de cara al futuro.

También aparecen los radicales pidiendo más espacios y una "Lilita" Carrió que, fiel a su estilo, avisó que será candidata en provincia de Buenos Aires, sin consultarle previamente a nadie.

El año da sus primeros pasos, y la única certeza que hay es que no será aburrido en materia política.