E l Gobierno de la Ciudad permitirá a partir de hoy la apertura de algunos rubros comerciales, como parte de la búsqueda de reactivar algunos motores del consumo en esta difícil situación que atraviesan los comerciantes por las medidas de la cuarentena obligatoria por el coronavirus.

Sin embargo, otros sectores muy golpeados por la situación, como los de indumentaria y calzado, continuarán cerrados, en un contexto difícil de sostener para los comerciantes, que piden la reapertura de estos lugares y, sobre todo, que persista la ayuda económica por parte del Estado tanto para los comercios cerrados como para los que comienzan a funcionar.

"Crónica" habló con el secretario adjunto de la Federación de Comercios de Buenos Aires, Camilo Alan, quien manifestó su descontento con respecto a que no se reabrieran los locales de venta de indumentaria y exigió que se pongan "menos requisitos" para acceder a los créditos para pymes.

"No entiendo por qué no reabrió nuestro sector. Por qué lugares como los supermercados pueden vender ropa y nosotros no. Si desinfectamos y cumplimos con las medidas de distanciamiento, podemos funcionar como el resto", subrayó Alan, quien exigió que se ofrezcan a los comerciantes "créditos a tasa cero".

Respecto de la situación que se vive en algunos centros comerciales, como los outlets de las avenidas Córdoba y Santa Fe, el secretario de Fecoba sostuvo que "están desesperados" y que "hay un 35% que puede no continuar cuando termine esto, porque va a la quiebra".

"La gran mayoría de los comerciantes de outlets venden indumentaria y calzado, por lo que la apertura de esta semana no los benefició. Nos siguen cobrando igual la luz o te la cortan si no la podés pagar".

Por su parte, el presidente de la asociación Comercios Activos, Arturo Stabile, expresó en diálogo con "Crónica" que la preocupación principal pasa por saber cómo entran "a la nueva fase de la cuarentena" y manifestó sobre los comercios que reabren que, si bien "servirá para activar un poco el consumo", verán limitado su nivel de ventas por algunos de los cuidados.

Sobre la no apertura de algunos sectores, Stabile manifestó su preocupación por los comercios de indumentaria, "que representan el 70% de la actividad", y por los demás que seguirán cerradas por ahora de forma "indefinida", como los gimnasios y los salones de fiestas.