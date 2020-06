C omo todos los 28 de junio, ayer se conmemoró el Día del Orgullo LGBT+. Sin embargo, en el marco de la pandemia, este año no se vivió el color que siempre se observa en las calles. Esta vez, las protagonistas fueron las redes sociales. En honor a esta fecha que celebra y reclama anualmente en el mundo la igualdad de derechos, los famosos llenaron las redes con reflexiones y mensajes de amor. Florencia de la V subió una imagen con sus hijos en la que los tres usan sweaters con los colores alusivos: "A los 17 an os mi corazón se partió en mil pedazos. Hoy miro hacia atrás y tengo que dar las gracias porque a pesar del dolor nunca me rendí. Soy Florencia Trinidad mamá, travesti y orgullosa".

Por su parte, Jey Mammon recordó a varias personas emblemáticas para él, como Carlos Jáuregui, activista de los derechos LGBT, el periodista Juan Castro y el actor Fernando Peña. También escribió una reflexión: "Nadie está orgulloso de su sexualidad, yo no estoy orgulloso de ser gay, el otro no está orgulloso de ser hetero, la otra no está orgullosa de ser bisexual. Porque el orgullo no radica en el orgullo a la sexualidad, el orgullo radica en el orgullo a ser, con libertad, a ser sin esconderse".

En tanto, el periodista Rodrigo Lussich se mostró en Instagram con su novio, Juan Pablo Kildoff. Otro que sumó a la celebración a través de las redes sociales fue Luis Novaresio, quien subió una imagen suya con amigos y amigas en la última Marcha del Orgullo, en 2019, y Moria Casán, un ícono de la comunidad, subió una imagen con la bandera multicolor formando la "o" de su nombre.

A nivel internacional también hubo posteos, como elde Ricky Martin, que se besó -barbijos de por medio- con su marido, Jwan Yosef.

Thalía, Christian Sancho, Belinda y Paulina Rubio, entre muchos otros artistas, también compartieron imágenes para conmemorar el Día del Orgullo LGBT+.