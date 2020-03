E l gobierno nacional tomó la decisión de extender la cuarentena por dos semanas más, y las redes estallaron de comentarios, críticas y felicitaciones a Alberto Fernández. Entre ellos, los famosos se hicieron eco de la decisión, algunos con humor y otros con mucha seriedad. En lo que podría denominarse como un tiempo de tregua entre los dos lados de la infame "grieta", muchos personajes reconocidos de la farándula argentina decidieron expresarse por las medidas y la decisión del Presidente, en su mayoría felicitándolo. Lourdes Sánchez, ni bien terminó el anuncio, expresó: "En este momento tan duro las palabras de Alberto Fernández me dan tranquilidad". En tanto, Silvina Escudero se refirió específicamente a dejar de lado al partidismo: "Nunca hablé de política y tampoco lo hago ahora, no tengo ni soy de ningún partido político, sólo que aplaudo a Alberto Fernández". Del lado periodístico, muchos también sentaron una posición. Mientras que Jorge Rial se refirió a una parte del discurso: "’Muchachos, les tocó la hora de ganar menos’, bien ahí. No hay que olvidarse de los canallas; de ninguno" Nicolás Magaldi expresó: "Esta frase es intachable: ‘No tenemos que caer en el falso dilema de que es la salud o la economía. Una economía que cae siempre se levanta, pero una vida que se pierde no se recupera más’. Guardar". En tanto, Luis Bremer, en sintonía con Rial, resaltó la misma declaración: "’Muchachos, les tocó la hora de ganar menos’. La frase para los grandes empresarios".

La actriz Inés Estévez celebró: "No me canso de decir ‘qué bien haber votado al teacher Alberto Fernández’". En un tono similar, Florencia Peña indicó: "Sos crack, Alberto Fernández. Gracias por tu transversalidad. Por poner al Estado a disposición de los que hoy más lo necesitan. Por elegir un camino de serenidad, pero de decisiones firmes. Gracias por abrazarnos a todos de manera inclusiva. Gracias por cuidarnos con amor".

También algunos se lo tomaron con humor y, tras el anuncio, hicieron un divertido descargo. "Se terminó mi falsa buena onda con los que tienen terraza y con los que la están poniendo", escribió Jimena Barón, dando a entender que los próximos días serán muy duros.