L a consigna es clara: "Yo me quedo en casa" es la máxima del momento, impulsada por las autoridades sanitarias internacionales y difundida por muchas figuras públicas, famosos, influencers y periodistas. En ese sentido, Ricky Martin es una de las estrellas que más en serio se toma esta campaña y, con casi 14 millones de seguidores en Instagram más 20 millones en Twitter, se convirtió en un aliado muy valioso de la salud pública. El puertorriqueño publica casi todos los días datos, consejos y estadísticas relacionadas con la transmisión del coronavirus. "Si no es estrictamente necesario o no eres de las personas que trabajan incansablemente para asistir, detener, mejorar, combatir este virus, por favor te ruego que no salgas a la calle. Todo dentro de tus posibilidades, pero todos tenemos que poner de nuestra parte. La vida de todos depende de eso. #yomequedoencasa", escribió el cantante, y luego subió un video con métodos de desinfección hogareña.

Luego, conmovido, apuntó: "Qué loco todo esto, ¿verdad? Parece ciencia ficción. Y lo peor de todo es que no tenemos muchos datos y a eso añádele un toque de negación de mucha gente, que no tiene ni idea de la magnitud de este problema. Hay un estudio estadounidense que arrojó que en ese país el 20 por ciento de los pacientes hospitalizados por Covid-19 van de los 20 a los 44 años. La única forma en que tú paras un virus es con cuarentena severa y radical; nuestra única protección es el aislamiento social", agregó y condenó a los que continúan en playas y calles: "No me queda más que pensar que son brutos e ignorantes".

Jimena Barón, habitualmente muy criticada por todo lo que publica en sus redes sociales, eligió mostrar en sus historias de Instagram cómo es su vida en cuarentena junto con su hijo Momo. Prepararon helado de banana, jugaron con varios juegos de mesa, se maquillaron, cantaron y, sobre el final, la intérprete de "La cobra" se puso seria y pidió que "no salgan de sus casas porque se cagan en la cuarentena del otro, de los que tienen que salir sí o sí. Yo sé que es difícil quedarse encerrado, pero es lo que hay que hacer ahora".

Marley atraviesa con Mirko estos días en que el padre y el hijo más viajeros de la Argentina tienen su valija desarmada. "Jugando a los autitos con Mirko. Yo me quedo en casa" escribió el conductor junto a un video del nene y él pasando el rato.

A Tini Stoessel le tocó pasar su cumpleaños número 23 en cuarentena, por eso usó su red social para festejar de manera virtual; charló con fans y armó un video de algunos saludos recibidos, entre ellos el de su novio, Sebastián Yatra, que está con su madre en Miami. Todos, en el mismo barco: el de la prevención.