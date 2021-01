E l Brexit (la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea) implicó un duro golpe político y económico para la ocupación de las Islas Malvinas. En el primer plano, porque la UE ya no está obligada a defender la colonia como parte del territorio británico. En lo económico, porque pierden el beneficio aduanero que hace sustentable su economía, principalmente de exportación de pesca.

La asamblea legislativa del archipiélago se excusó este fin de semana en el periódico local por el magro resultado de la negociación, asegurando que sus representantes nunca estuvieron en "condiciones de negociar directamente" en su "propio nombre", admitiendo que son apenas una colonia.

"Por lo tanto, nuestro primer desafío fue lograr que los funcionarios del gobierno del Reino Unido entendieran el impacto que tendría un Brexit sin acuerdo en las Islas Malvinas. Lo logramos comprometiéndonos con las partes interesadas locales y mediante la publicación de tres informes que compartimos con el gobierno del Reino Unido", consignó la asamblea en una solicitada publicada en el periódico malvinense Penguin News.

"Desafortunadamente, a pesar de nuestros mejores y sostenidos esfuerzos, el gobierno del Reino Unido no pudo asegurar un acuerdo en nuestro nombre", se quejó la asamblea del archipiélago, que agregó que "los negociadores de la UE dejaron en claro que no tenían un mandato para negociar en nombre de sus países y territorios de ultramar y, por lo tanto, no estaban dispuestos a discutir los territorios de ultramar del Reino Unido", como lo son las Malvinas y otras colonias que mantiene la monarquía parlamentaria.

En la misma edición, la editora del periódico firmó una incendiaria opinión asegurando que el primer ministro británico, Boris Johnson, trató a los habitantes de Malvinas de "niños" y se quejó de que a "nadie" del Reino Unido le "haya importado" la situación de las islas, además de subrayar que la exclusión del archipiélago del acuerdo comercial con la UE no es sólo "decepcionante" sino también "sucia e injusta".