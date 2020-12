Aptra decidió abrir nuevas negociaciones en busca de una pantalla que transmita la ceremonia que ya fue tercerizada a una empresa que asegura tener las autorizaciones de CABA para hacer una fiesta a cielo abierto. Sin embargo, la asociación que preside Luis Ventura se encuentra en problemas ya que no tiene canal que la transmita debido a la pandemia por el Covid-19. El primer canal que recibió la propuesta allá por agosto fue América TV. Ante la negativa de la empresa para transmitir la ceremonia, la entidad recurrió al Trece, pero en Primiciasya confirmaron que el canal que dirige Adrián Suar también se bajó de esta idea y que por el momento no tiene intenciones de hacerlo. La última opción que se maneja es hacerlo vía streaming, lo que limitaría mucho la comercialización ya que el público no es el mismo que está acostumbrado a verlo por los canales de aire. El único canal que quedaría es Net TV, o hacerlo vía streaming. Todo muy complicado...