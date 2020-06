F inalmente, la presentación ante la Justicia como testigos de Hugo y Pablo Moyano, en el marco de la causa que investiga supuestos espionajes ilegales durante el gobierno de Mauricio Macri, quedó pospuesta para el próximo lunes a las 11. Ambos estaban citados en el Juzgado de Lomas De Zamora para que declarasen hoy ante el juez Federico Villena, en el mismo proceso por el que ya pasó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Los dos sindicalistas integran un listado que contiene también a políticos de diferentes espacios y a periodistas que habrían sido espiados por la AFI, agencia que durante el gobierno anterior condujo Gustavo Arribas.

En tanto, y al igual que Cristina, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también se presentó como querellante en la causa, tras comprobar mediante videos, fotos y audios en los que había sido espiado por esa entidad. Por su parte, el periodista Hugo Alconada Mon también fue a declarar en Lomas de Zamora como víctima.

La investigación

En tanto, Villena, rechazó apartarse de la causa, al responder a una recusación en su contra presentada por tres ex agentes de la AFI imputados en la pesquisa. "No soy ni he sido parte en los hechos ahora investigados", sostuvo Villena en la resolución en la que rechazó la recusación. Ante su decisión de seguir con el caso, la decisión quedará ahora en manos de la Cámara Federal de La Plata. El juez fue recusado por los ex agentes de la AFI Facundo Melo, Leandro Araque y Horacio Sáez.

A todo esto, el abogado de Araque y Melo consideró "esto tiene que llegar para arriba, porque a ellos (sus representados) les daban órdenes y las cumplían. Eran dos perejiles que sólo cumplían órdenes". En diálogo con la radio online Futurock, el abogado Fernando Sicilia reveló además que "Melo llevó a agentes de inteligencia a una obra en construcción que estaba al lado de la casa de Florencia Macri (hermana del ex presidente)". En esa línea, contó que otro ex agente de la AFI, Alan Ruiz, "le había dicho (a Melo) que había que seguirla (a Florencia Macri) por una causa de contrabando".

Asimismo, sostuvo que la ex ministra de Seguridad del gobierno de Macri, Patricia Bullrich, "zafó con (el caso de la muerte del fiscal Alberto) Nisman, y con (el caso de supuesta extorsión del abogado Marcelo) D’Alessio" y se preguntó: "¿Ahora va a desconocer a Alan Ruiz?". Además, el letrado refirió que "Araque reconoció que le llevó a (Susana) Martinengo (ex funcionaria de Macri en Casa Rosada a cargo de Documentación Presidencial) ciertos informes que podían llegar a interesar más arriba".

Por otra parte, la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de Organismos de Inteligencia, que preside el diputado Leopoldo Moreau, convocó para hoy al periodista Carlos Pagni y al ex director de Operaciones Especiales de la AFI Alan Ruiz, en el marco de las reuniones que mantiene ese cuerpo parlamentario para analizar las denuncias sobre presunto espionaje durante el gobierno de Macri.