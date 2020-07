C uento las gotas que caen de voz", dice la canción de India Marte, una de las bandas musicales que compartió cómo se las rebusca para seguir creando y generando ingresos desde casa, mientras rige el aislamiento social que obliga a mantener las distancias con el público y prohíbe las presentaciones en vivo. A la espera de una vacuna para el coronavirus que permita al mundo artístico regresar a los escenarios, músicos independientes y dirigentes del área contaron a "Crónica" la experiencia de apostar a "la gorra virtual", la importancia de recibir apoyo del Estado y cómo mantenerse vigentes un "like" a la vez. Con planes y agendas cancelados, con ingresos a cuentagotas, con paciencia y tratando de no perder el entusiasmo por vivir de su pasión en tiempos de cuarentena sanitaria, así atraviesan estos días de encierro generalizado aquellos que se dedican a un modo de expresión que, para muchos, resulta sanador en diferentes aspectos de la vida cotidiana. La música acompaña, emociona y alegra los hogares desde el principio de los tiempos, y en pandemia se torna un aliado esencial.

Los músicos encontraron varias maneras de trabajar durante la cuarentena y, si bien las posibilidades de difusión que ofrece la tecnología ya estaban acopladas a su rutina, la mayoría coincide en que ninguna alcanza para suplantar los ingresos que generan con sus presentaciones con público presente. Se organizan, por ejemplo, con la emisión de grabaciones de sus shows para ofrecer una butaca virtual, también con presentaciones transmitidas en vivo a través de las redes sociales.

"Es una situación difícil, donde está en juego el carácter alimentario de una gran cantidad de personas que se dedican al arte. Lo digital es una válvula de escape a determinada presión de poder hacer algo. Y tener un medio digital permite tener justamente esa especie de liberación. Claramente no es un reemplazo en lo económico de lo que es la música en vivo o lo que son las clases", aseguró a "Crónica" el presidente del Instituto Nacional de la Música, Diego Boris.

Y agregó: "Cada beneficio que produce la evolución de la tecnología es una oportunidad para generar en lo económico algún beneficio, pero no reemplaza ni compensa lo anterior. Lo que puede hacer es sumar".

En sintonía

Valentina Odriozola y Gastón Goldberg, los intérpretes y músicos que conforman India Marte, son un claro ejemplo de cómo organizarse para seguir creando desde casa. Dividen su tiempo entre componer, publicar sus canciones en las redes y dar clases online.

"El artista siempre anhela que el arte no sea morirte de frío. Y más aún en tiempos de actuales de pandemia y cuarentena, hay que redoblar esfuerzos. Usamos las plataformas virtuales para los lanzamientos y las redes para la difusión. Pero la radio, la televisión, los medios tradicionales siguen siendo fundamentales. Hace poco tuvimos aparición en radio Nacional y la TV Pública y nos escribió mucha gente que nos escuchó y vio por primera vez. Para India Marte, y seguramente para muchos otros proyectos artísticos musicales, estos espacios públicos de visibilidad son vitales", explicaron a "Crónica" ambos músicos.

"Vemos que hay convocatorias y opciones para la visibilidad en medios públicos; el programa Unísono del Inamu, por ejemplo. Antes no existían y eso es muy bueno. Pero la situación hoy es muy difícil", resaltaron los integrantes de India Marte, que comparten la vocación y también el amor. La pareja recibió en marzo último, ya con la cuarentena vigente, a Baltazar. Ahora, se preparan para lanzar el mes próximo la canción "Vuelo".

En concierto

Una opción muy utilizada en estos tiempos es la emisión de presentaciones grabadas en vivo, como ocurre con las obras de teatro. No es casual la comparación, ya que La Joven Guarrior, una orquesta de música popular que combina sus presentaciones con el arte escénico, conformada por músicos y actores, compartió con este medio su experiencia en cuarentena.

"Empezamos con la emisión de una función grabada de nuestro espectáculo dirigido por Juan Parodi, ‘Perros de la belleza’, lo teníamos guardado y vimos que otros artistas reflotaban su material, así que pusimos en venta las entradas y nos fue muy bien. Pero no es algo que se pueda hacer todos los meses. Estábamos por arrancar en abril un proyecto anual, pero ahora quedó en pausa", repasó Lucio Margiotta, uno de los 13 integrantes de la banda que ya prepara su próximo streaming en vivo desde una sala con capacidad reducida, respetando el protocolo que se habilitó en la ciudad de Buenos Aires (ver aparte).

"Para producir en cuarentena nos repartimos, cada uno en su casa, grabando su parte y luego hacemos la mezcla de audio y edición de video. Las redes ayudan a mantenernos en contacto con el público, pero no se traducen en un ingreso. En este sentido, la contención y la generación de espacios de difusión para llegar al público por parte del Estado es muy importante para un sector que, de por sí, está sumamente precarizado", opinó el músico.

Sin bares

Diego Di Nigris, músico independiente, aseguró que "antes de la cuarentena tenía programado para tocar en bares de La Plata y eran oportunidades no sólo para mostrar mi trabajo sino también para el bolsillo. La pandemia postergó todo esto y muchos planes que tenía se cayeron, lo único que se puede hacer en este tiempo es mostrarte mediante las redes sociales", sostuvo quien armó desde la capital bonaerense un proyecto solista llamado "Flacan".

"Subo mis videos a una conocida plataforma online y tengo más de 4.000 vistas, pero con ese número no te pagan nada. Habría que regularlo, porque los músicos aportamos mucho contenido a esas plataformas y exigen una cantidad de reproducciones altísimas para que te paguen por ese contenido", razonó.

Verónica Spivak, cantante de Reina Bohemia, una banda de rock, aportó que "con la banda nos estamos adaptando, no queda otra, nos agarró en un momento en el que teníamos muchas fechas agendadas. Tenemos muchos temas y estamos grabando, se nos complican algunas cuestiones técnicas como grabar la batería que tiene que ser en un espacio más preparado. Hoy la tecnología te permite en casa solucionar, por ejemplo, con una batería electrónica. Hacemos todo lo posible que mostrar lo que hacemos y generar más seguidores".

Quienes encontraron entre acordes su oficio saben de lucharla y más saben de la necesidad de un otro que esté ahí, que escuche, que preste su oído. Boris, del Instituto Nacional de la Música, concluyó: "Es fundamental el rol del Estado en este momento para asistir a diferentes sectores de la cultura en general y de la música en particular. Nuestra actividad es una de las primeras que se vio restringida y seguramente será una de las últimas que se va a habilitar completamente".