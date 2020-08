A pesar de sus imposibilidades físicas, su mayor impedimento radica en el olvido social que sufren por sus discapacidades, en diferentes e infinitas situaciones que confluyen en la falta de inclusión, por la cual no tienen otra opción que subsistir mediante sus limitadas pensiones y microemprendimientos basados en la venta callejera o virtual. En algunos casos, los discapacitados comercializan sus pertenencias a cambio de un alimento.

En el nacimiento de Alexis, a sus padres les informaron que el pequeño presentaba una dermatomiositis juvenil cuya expectativa de vida no superaba los 12 años. Sin embargo, a sus 29 años, ese niño entonces recién nacido ya no piensa en subsistir a la enfermedad, sino al costo de vida que debe afrontar diariamente con tan solo 900 pesos de pensión. En este sentido, Alexis señaló a "Crónica": "Vivo con mis padres y eso es triste, porque dependo de ellos. Yo me la rebusco vendiendo ropa, zapatillas, como puedo en estos tiempos, pero necesitamos ayuda". En referencia a las posibilidades de inserción laboral, Alexis dejó en claro que "a mi edad, quiero trabajar, pero te cierran las puertas de todos lados".

Por su parte, Solange reconoció que "hay centros para trabajos para discapacitados, por ejemplo, en escuelas, como trabajador auxiliar; lamentablemente no es suficiente, y también tenemos los casos de aquellos que necesitan reposo permanente y entonces ello profundiza la falta de recursos". A la mujer le resulta por demás dificultoso obtener un puesto laboral, porque sufre de esquizofrenia, razón por la que no puede exponerse al contacto de muchas personas. En consecuencia, "vendo por internet lo que pueda, hecho por mí o lo que encuentre en la calle, lo que tenga en casa y hasta lo que me regalen, a cambio de mercadería", con el fin de alimentar a su hijo, de 7 años.

Misma edad tiene Ángel David, quien nació con mielomeningocele con hidrocefalia, una enfermedad que supera día a día con un afán admirable por una mejor calidad de vida. Con ese cometido, le propuso a su mamá, Nathalia, vender en la puerta de su casa las mismas sopas paraguayas que a él tanto le gustan. "¿Si cocinás esas tortitas ricas que hacés?", fue la sugerencia que aceptó su mamá, y por lo tanto, cada sábado comercializan la especialidad de la joven en la puerta de la vivienda en la que residen, en Ingeniero Budge. El pequeño recibe una pensión de 11.000 pesos, suma con la que abonan el alquiler, y debido a la pandemia, la mujer no pudo continuar desempeñándose como manicura. Por ello, David reflejó otra muestra más de su enorme voluntad de vivir con plena felicidad junto a su fiel compañera.

En Arrecifes, Guido tampoco baja los brazos, y como su pensión, por una parálisis cerebral, no alcanza, decidió integrarse al programa Envión para jóvenes vulnerables, además de poner en marcha un emprendimiento vendiendo ollas y cacerolas. A su vez, estudia la carrera universitaria de Trabajo Social, la cual cursaba en Pergamino, realizando 50 km diarios. El hombre, de 23 años, remarcó: "Los discapacitados no vivimos, sobrevivimos, porque nuestros derechos no son respetados. Lo que percibimos es insignificante y por eso estamos pidiendo que nos integren al IFE y que la cobertura médica sea total".

El testimonio de Guido cristaliza el dramático panorama en el que están inmersos los discapacitados desde mucho antes de la pandemia, la cual acentuó aún más el incumplimiento de sus derechos y necesidades.