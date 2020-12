E l Presidente afirmó que la Argentina forma parte del grupo de "menos de 10 países en todo el mundo" que empezarán a vacunar contra el coronavirus antes de fin de año, en un contexto en el que los países centrales "acapararon" las dosis para ellos.

Además, en diálogo con Radio 10, Alberto Fernández pidió ser "cautos" y "no dejarse llevar por una guerra por momentos geopolítica y por momentos comercial" en torno al origen de la vacuna, y advirtió: "Detrás de la venta de las vacunas hay un mercado de decenas de miles de millones de dólares; eso tenemos que entenderlo".

No obstante, Fernández aclaró que no podía ser "categórico" con la respuesta porque las cifras son dinámicas en cuanto a los acuerdos que se sellan entre los laboratorios y los Estados. "Hay que tener en cuenta que los laboratorios que han llevado adelante las investigaciones para tener la vacuna son laboratorios reconocidos en el mundo, de primer nivel, y esto no puede ser puesto en tela de juicio", declaró.

En ese sentido, marcó su agradecimiento "eterno" a la Federación Rusa por haber provisto dosis al país e insistió con que el mundo central "acaparó las vacunas" y "los países de la periferia están buscando con preocupación" poder acceder a ellas.

Aseguró que su gobierno ayudará a Bolivia y a Uruguay a obtener dosis, en un contexto en el que los países desarrollados "concentraron todas las compras".

Volvió a manifestar que le "llama la atención" el hecho de que "a la vacuna de Pfizer no le dicen la vacuna estadounidense; a la de AstraZeneca no le dicen la vacuna inglesa y a la vacuna de Gamaleya le dicen la vacuna rusa".

En otro orden, destacó que el país cuenta con el suero equino hiperinmune que "reduce prácticamente la mortalidad a la mitad" en los tratamientos contra el coronavirus, un desarrollo argentino cuyo uso fue aprobado el martes último por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para pacientes moderados y severos.

"El costo del tratamiento es igual al de un día de terapia intensiva", apuntó el Presidente, que explicó que un enfermo de Covid-19 puede pasar un promedio de 20 días en terapia intensiva.