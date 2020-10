L uego de haber permanecido casi siete meses cerrados por las estrictas medidas de aislamiento dispuestas por el gobierno nacional ante la pandemia del coronavirus, los shoppings de la ciudad de Buenos Aires retomaron sus actividades, con descuentos y cuotas sin interés para incentivar el consumo, pero también -en algunos casos- con precios demasiado elevados. "Crónica" dialogó con referentes y clientes del sector.

Con la expansión del Covid-19 por el territorio argentino en marzo, las puertas de todos los shoppings se cerraron como consecuencia de la cuarentena obligatoria. Cerca de siete meses debieron pasar para que volvieran a abrir, justo en la semana previa al Día de la Madre, una de las fechas más comerciales del año.

Ante esto, los locales que trabajan allí anunciaron descuentos como incentivo para la compra. Sin embargo, los valores de ciertos productos estándar están por las nubes. Por ejemplo, un jean Levis se consigue a 6.000 pesos, lo que equivale a cerca de 38 dólares si se toma el dólar informal, si se tiene en cuenta el " dólar tarjeta" esa suma es de 44. Con los descuentos previstos por los shoppings ese valor puede bajar a 3.900 pesos.

Otro caso es el de las zapatillas, que subieron mucho de valor: un modelo de Nike para correr cuesta $18.999, es decir, u$s 120, con el blue y u$s 140 con el dólar turista. Con las promociones de los shoppings la rebaja llega a $12.350. En tanto, un vestido en Akiabara se consigue por $5,390, unos u$s 34, a precio dólar blue. En Yagmour se puede conseguir un pantalón por $2.515, en dólar paralelo, unos u$s 15. En Old Bridge hay chombas por $3.280, unos u$s 20. La mayoría de las marcas tienen descuentos, algunos sin interés. "Fui con mi hermano a comprar el regalo para mi mamá y los precios me parecieron bastante caros. Hace mucho que no visitaba este lugar, la última vez fue en el verano pasado. Con la pandemia todo se fue al carajo y quizás también sea por eso. Reconozco el esfuerzo de las marcas y los trabajadores para subsistir en estos tiempos, así como también destaco los protocolos sanitarios que hay para entrar a un local", indicó a este diario Lucía, estudiante que reside en el barrio porteño de Palermo.

Al respecto, "Crónica" consultó a Ramón Villaveirán, presidente de la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC), quien destacó que "los precios están elevados no solamente en los shoppings, la vida misma está muy cara".

Por otro lado, detalló: "Se están aplicando todos los protocolos. Hay una especie de fila ordenada en el exterior, se toma la fiebre al ingresar, los clientes pasan a través de una alfombra sanitizante, hay un registro de personas, desalentamos la experiencia del paseo y quienes compran se llevan la ropa sin probar y si no le entra vuelve y la devuelve".

El gerente de Relaciones Institucionales del Grupo IRSA, Sergio Dattilo, en sintonía con Villaveirán, aclaró: "Todos los precios de la economía aumentaron, pero los de los shoppings son tan altos o bajos a igual marca y calidad como los que se ven en los comercios a la calle, las ventas online o los supermercados. De hecho, la reapertura de los shopping y sus promociones, al incrementar la competencia, deberían tener un efecto beneficioso sobre los precios".

Cada shopping tiene una capacidad máxima de clientes. Por ejemplo, el del Abasto puede recibir entre 2.000 y 2.500 personas, Paseo Alcorta, hasta 1.200 personas y Alto Palermo, hasta 1.400 personas.