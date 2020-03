L a fila de autos queriendo entrar a distintos puntos turísticos en el país hizo que el propio Presidente se muestre enojado con quienes no cumplen la medida de aislamiento para el coronavirus. En la misma línea, Mirtha Legrand fue crítica con quienes viajaron a otros destinos en medio de la crisis sanitaria. "Los que se han ido afuera es impresionante. Me impresiona. No tienen sentido de la solidaridad", lanzó la conductora en su ciclo, ayer durante el transcurso de su programa, por estos días conducido pr Juana Viale. "Tenemos que cumplir y no salir de casa", expresó, haciendo una comunicación por teléfono en el vivo de su programa. En este contexto, la conductora no podía quedarse afuera totalmente y habló al aire con su nieta. "Te quería saludar, mandarte un beso enorme y darte las gracias por tu trabajo, que me dijeron que lo estás haciendo maravillosamente bien", arrancó Chiquita. Y agregó: "Estoy en casa, estoy encerrada. Decidí ausentarme por un tiempo, por solidaridad y por mí misma, es una decisión personal, pero leo los diarios bien a fondo, veo un poco de televisión, camino un poco dentro de la casa, hago gimnasia", detalló sobre cómo pasa las horas en su casa, respetando la cuarentena obligatoria dictada por el gobierno nacional el último jueves. "Me asusta esta pandemia, es preocupante", se sinceró sobre el avance del coronavirus en todo el mundo, y particularmente en nuestro país. Así que tenemos que cumplir lo que nos indican, no salir de la casa, todos los argentinos ya sabemos. Lavarnos las manos, poner alcohol en gel en todos lados donde podamos y calmarse, no entrar en pánico, que es lo peor que puede haber", aconsejó.