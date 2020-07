E l Imparcial y El Globo, los restaurantes porteños más antiguos de la ciudad, con más de 100 años de historia, ven peligrar su continuidad por la pandemia del coronavirus. "Llevo los pedidos en mi propio auto y en un recipiente del restaurante. Luego tengo que esperar que los clientes lo descarguen y me lo entreguen. El puchero en bandeja de plástico prefiero no venderlo", contó Jorge Dutra, dueño de dos restaurantes más que centenarios: El Globo, fundado en 1907, y El Imparcial, que tiene el título oficial del más antiguo de la ciudad de Buenos Aires, en pie desde 1860. Están frente a frente, en las esquinas de Hipólito Yrigoyen y Salta, a pocos metros de la Avenida de Mayo.

Ambos íconos porteños resistieron a todas las caídas económicas de la Argentina: hiperinflaciones, devaluaciones, el colapso de 2001... Y también a las modas gastronómicas y los cambios en el paladar porteño. Sin embargo, hoy no saben cuánto tiempo pueden seguir, con sus grandes salones cerrados y los escasos ingresos que tienen por las entregas a domicilio.

"Se nos está haciendo difícil sostenerlos. En El Imparcial trabajamos con delivery desde marzo y en El Globo lo implementamos hace un mes. En un día normal de invierno, en el 95% de las mesas de El Globo se servía puchero. Pero no logramos venderlo para afuera. Nuestros clientes, en general, son gente muy mayor, que no sabe usar las aplicaciones o las redes sociales. Está complicado, pero la sigo remando, hay que ver hasta cuándo", explicó Dutra. El dueño se resistía a trabajar con las apps de delivery, porque se quedan con una comisión cercana al 35% de la venta, pero no le quedó alternativa.

Los cocineros y los mozos de ambos locales son como una familia. Muchos de ellos no tuvieron ningún otro trabajo en toda su vida. Llevan más de 40 años de antigüedad. El mismo Dutra comenzó lavando copas en El Imparcial, apenas llegado de Misiones con 16 años. Ascendió. Llegó a ser el encargado. Y en 2001, en plena debacle, les compró una parte del restaurante a los dueños, descendientes de las familias Rial y Barreiro, los fundadores, y logró levantarlo de la caída. En 2019 se arriesgó a más y decidió comprar también El Globo. Los dueños, todos mayores de 78 años, no podían seguir adelante.