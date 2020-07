Mientras negocian con las autoridades la fecha y el formato de su regreso a la actividad, los empresarios de centros comerciales publicaron un informe para dar cuenta de su crisis.

Al respecto, el titular de la Cámara Argentina de Shopping Centers, Mario Nirenberg aseguró que más del 20% de los locales instalados en shoppings del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cerrarán en forma definitiva por el impacto de la pandemia en la actividad.

Nirenberg aseguró, en declaraciones radiales, que los shoppings listos para reabrir tienen "estrictos protocolos elaborados desde el primer mes de la cuarentena". Dijo que la experiencia en el interior del país, donde este tipo de actividad está autorizada, "ha demostrado que no está ocurriendo aglomeración de personas en los shoppings, porque la gente tiene propensión a no gastar o a quedarse en su casa si es que no tiene que salir a trabajar".

comercios de barrio

Mientras tanto, los comercios de barrio también se preparan para aprovechar la reapertura. Ayer lanzaron EstoyCercaAPP, una aplicación para celulares gratuita que permite localizar los comercios por categoría o barrio a partir de la geolocalización, además de ofrecer los datos de contacto de la tienda para poder gestionar el pedido. Los comerciantes subirán a la plataforma sus ofertas, así como un detalle de los productos que venden, y mediante empresas de mensajería se coordinará la entrega.