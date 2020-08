N uestra expectativa es que para octubre podamos volver a volar", sostuvo ayer el ministro de Turismo, Matías Lammens, quien fijó ese mes como el momento en el cual se podría volver a viajar en avión, en primera instancia, sólo para destinos que se realicen dentro de las fronteras del país.

En este sentido, el funcionario subrayó que "si todo va bien", su expectativa es que "para octubre o antes de fin de año se puedan hacer vuelos de cabotaje", lo cual significaría el regreso de la actividad aerocomercial desde que se paralizó el sector por la aplicación de las medidas de prevención para evitar los contagios de coronavirus establecidas por el gobierno.

La vuelta de los vuelos de cabotaje en un principio iba a darse en septiembre, ya que en abril de este año una resolución de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) había permitido a las empresas aéreas programar vuelos a partir de ese mes, pero esa fecha luego sería pospuesta .

Sobre esta misma línea, Lammens enfatizó en diálogo con CNN Radio que "el virus es dinámico y es difícil hablar de plazos", así como también "poner una fecha" para el regreso, pero confió que "más temprano que tarde" se volverá a volar en la Argentina.

Consultado sobre los riesgos que podría llegar a ocasionar la concentración de gente en un espacio cerrado como una aeronave, Lammens señaló que "Aerolíneas tiene vuelos a Miami y Madrid, y Air France también ya está operando en el país", lo que les permitió comprobar que "no existe ningún riesgo de contagio arriba del avión".

Por su parte, el ministro de Turismo también se refirió a la próxima temporada de verano en la costa atlántica y se mostró optimista en relación a los niveles de actividad que se van a producir en estas localidades, al considerar que "va a ser una temporada distinta, pero muy buena", tema por el cual señaló que se acordó un "protocolo unificado" con las 24 jurisdicciones costeras.

En relación a este tema, el funcionario hizo hincapié en que si bien "el verano no va a ser tan diferente a lo que ya estamos acostumbrados", hasta que no llegue la vacuna habrá hábitos que "llegaron para quedarse y corren para el momento de las vacaciones", en tanto que descartó la posibilidad de "ver aglomeraciones en playas ni teatros".

Por último, Lammens señaló que no sería necesario realizar un hisopado a todos los turistas y ejemplificó esta posibilidad en los asintomáticos, a quienes "no hace falta hisopar", en respuesta a las declaraciones recientes del intendente de General Pueyrredón y ex ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, quien aseguró que se le exigiría un hisopado "a todas las personas" que ingresen a Mar del Plata.