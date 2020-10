Se renuevan las ilusiones de salvación con el sorteo del Loto Plus. Para esta jugada, la gente de la Lotería de la Ciudad calcula que habrá 388 millones de pesos para repartir. De esa suma, alrededor de $282 millones estarán destinados a premiar los seis aciertos más dos jackpot.

En lo que respecta a los seis aciertos más un jackpot, la recompensa estimada rondará los 15 palitos, en tanto para los seis aciertos estará cerca de los 22 millones de pesos.

Sin dudas, sumas tentadoras. Por lo tanto, conviene reservar unos pesos para jugar la boletita habitual. En tal caso, les recordamos nuestra propuesta: 01-04-09-21-39-40.

Aprovechó su Chance

Un apostador consiguió reunir ocho aciertos sobre los veinte números que dieron forma a la Chance Plus sorteada anoche, Por lo tanto, se hizo acreedor a una recompensa superior a los 2.369.000 pesos. En cambio, no hubo ganadores en la Quiniela Plus, cuyo pozo vacante ya orilla los 11 millones de pesos. Una suma tentadora que obliga a tirarse otro lance, sobre todo considerando que con unos pocos pesos se puede participar en tres sorteos.