El senador nacional de Juntos por el Cambio Martín Lousteau sostuvo que Macri "siempre va a ser, como todo ex presidente, de referencia" y se diferenció del ex mandatario al señalar: "Está claro que no pensamos igual en Juntos por el Cambio, como no pensaba igual cuando Macri era presidente".

En tanto, el senador nacional admitió que "hay otros partidos en la coalición que no quieren gobernar, yo quiero un radicalismo que quiera gobernar y transformar, que discuta dentro de la coalición desde su capacidad de gestión".

En torno a las candidaturas de cara a las próximas elecciones, para Lousteau "hablar hoy de candidaturas está muy alejado de lo que se requiere. Algunos (entre los que se encuentra Elisa Carrió) ya manifestaron su vocación de ser candidatos, me parece bárbaro, pero eso lo va a dirimir la realidad y el tiempo".