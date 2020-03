El "faltazo" de Luciana Salazar al programa de Mirtha Legrand, en su temporada número 53 dio que hablar, tal vez mucho más que el buen rating que alcanzó el tradicional ciclo. Recordemos que en el almuerzo del domingo, Chiquita había preguntado: "¿Cómo estás Polinito? Qué suerte que viniste, porque hoy teníamos invitada a Luciana Salazar y a último momento avisó que no venía", le dijo al momento de presentar al invitado que la reemplazó.

Como Polino la defendió, Mirtha agregó: "Sí, pero no se deja un programa así. Nos abandonó. Si fue en otro programa de este canal, entonces que proteste en otro programa". Consultada sobre el tema, la rubia habló en "Intrusos" y se mostró muy ofendida con la reacción de la conductora de los almuerzos ante su decisión. "Me llegaron los comentarios a través de mis fans, eso es lo bueno de los seguidores porque te mantienen alerta. Lo primero que me mandan es el graph del programa y cuando lo vi entré en cólera, a mí esas cosas me sobresaltan. Me puse muy mal. Fue un día feo, el tema me afectó muchísimo", arrancó.

Y luego, insistió que el caso de Fernando Báez también la afectó y por eso se enojó tanto. "No me gusta que me vinculen injustamente y sin motivo alguno, es de mala fe". Por otro lado, anunció que se incorpora a "Polémica en el bar", el ciclo que conduce Mariano Iúdica a partir del lunes próximo, día del relanzamiento del popular programa. "Voy a ser una de las mujeres que van a estar en la mesa, hablando de todos los demás. Está bueno porque ahí se tocan todos los temas", anticipó la conductora, que adelantó que también habrá humor. "Estoy muy contenta. Para mí es un desafío porque voy a estar rodeada de hombres. Va a estar bueno y celebro que se le dé lugar a la mujer para hablar y opinar. Está bueno que nos den el lugar que tanto nos merecemos y por el que peleamos día a día".

Luciana también contó que se comunicó con Virginia Gallardo, quien abandonó el ciclo en diciembre del año pasado. Lo primero que aclaró Salazar fue que su incorporación "no es reemplazo de nadie". "Virginia me llamó porque se decía que estaba celosa de mí, pero no es así", dijo, y destacó: "No vengo a sacarle el lugar a nadie".