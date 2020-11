El ex ministro de Agricultura del macrismo Luis Miguel Etchevehere se refirió al conflicto que mantiene con su hermana por los terrenos en el predio de Casa Nueva, en la localidad entrerriana de Santa Elena, y volvió a arremeter contra el oficialismo, tras considerar que "el Ejecutivo nacional y el provincial estuvieron detrás de esta toma".

En este sentido, el ex funcionario macrista enfatizó en diálogo con CNN Radio que "lo que pasó refleja una realidad para cientos de miles de argentinos que temen salir para que no los usurpen", en tanto que acusó al gobierno nacional de tener "funcionarios apoyando la toma y durmiendo adentro", así como de apoyar al dirigente social Juan Grabois a que "no quedara como perdedor".

"Inventaron un cuento, como en el sur con los mapuches. Esto les calzaba. Es un relato que encolumna a partidarios y confunde a la opinión pública. Es como que hay que tener un cuento, hay que mentir", subrayó.

Sobre esta misma línea, el ex ministro de Agricultura sostuvo que su hermana Dolores "fue funcional al relato y a la decisión política de tomar tierras", y pidió "determinar responsabilidades y acompañar a los que están pasando por situaciones como esta", en tanto que cruzó también el gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, al afirmar que "juega al quedo y no toma decisiones".