A sí como para Ciudad Gótica no hay Batman sin Robin, para el Inter no hay Romelu Lukaku sin Lautaro Martínez. Si bien el torneo italiano está detenido, desde hace largo rato que en España está sonando el nombre del ex Racing como el gran anhelo del Barcelona, que estaría dispuesto a hacer un esfuerzo por él. Sin embargo, el delantero belga que comparte dupla de ataque con él en el Neroazzurro se ilusiona con que el joven argentino permanezca en el club y puedan seguir jugando juntos.

"Es fantástico como jugador y como persona", comentó el ex Manchester United en un vivo realizado en su cuenta de Instagram.

Pero más allá del deseo de Lukaku, el deseo del Barca es cosa seria. Varios medios españoles hablan acerca de esta novela e incluso Serio Zárate, hermano del Rolando, representante de Lautaro, había dicho que "es una posibilidad muy grande" que se de este traspaso.

En Cataluña esperaban poder hacer un intercambio por Martínez, pero parece que esa idea no gustó demasiado. El Barca había ofrecido los pases de Iván Rakitik, Nélson Semedo y Junior Firpo por el delantero, cuya cláusula es de 111 millones de euros. Sin embargo, el Inter les bajó el pulgar rápidamente. Cabe aclarar que, en caso de que entre alguien en la negociación, el futbolista que le interesa a Antonio Conte es el chileno Arturo Vidal.