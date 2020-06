P egarle al presidente Jair Bolsonaro se volvió una tarea sencilla en Brasil, ya que el ultraderechista hace todo para ganarse el repudio de la comunidad científica, opositores y ex aliados por su gestión de la pandemia y el maltrato al que somete a quienes no piensan como él. Por un lado, Lula da Silva disparó contra el mandatario, al que llamó "troglodita". Por otro, el ex ministro de Justicia, Sérgio Moro, afirmó que impulsa a la población a una "rebelión armada" contra los gobernadores que mantienen la cuarentena.

Lula manifestó ayer que no se puede aceptar que Bolsonaro sea "resultado de un proceso ampliamente democrático", ya que "es resultado de un proceso que se dio desde la destitución de una presidenta (Dilma Rousseff) que no cometió delitos". "Ahora percibieron que el troglodita que ellos eligieron fracasó", sostuvo, acusando a la elite brasileña.

"Están queriendo reeducar a Bolsonaro pero no quieren reeducar a (el ministro de Economía, Paulo) Guedes; en estos manifiestos (por la democracia, que circulan firmados por personalidades) hay pocas cosas del interés de la clase trabajadora", indicó.

Por último, Lula explicó los motivos de la campaña "Fuera Bolsonaro". "Queremos sacarlo para defender la vida, porque no le gustan las mujeres, no le gustan los negros, los indígenas, no le gusta el pueblo trabajador", expresó.

Otra pelea

A su turno, Moro respondió a Bolsonaro, quien lo había calificado como "cobarde" por no haber querido seguir su línea de liberalización total de tenencia y adquisición de armas por parte de civiles. "El presidente deseaba que (las políticas de flexibilización de la tenencia de armas) sean utilizadas para promover una especie de rebelión armada contra las medidas sanitarias impuestas por los gobernadores e intendentes", denunció Moro.

El ex juez de la operación Lava Jato, quien en 2018 se adhirió al bolsonarismo luego de condenar a prisión a Lula, renunció en abril por negarse a aceptar los cambios en la Policía Federal que pretendía el mandatario, un tema que investiga el Supremo Tribunal Federal y que puede generar una causa penal para destituirlo del cargo.

No para

Bolsonaro habló ayer con seguidores en Brasilia y les dijo que Moro manipuló resoluciones para impedir una apertura total del acceso a las armas de los ciudadanos, a la vez que repitió que "un pueblo armado no será esclavizado". "Nosotros queremos un pueblo armado en forma legal", insistió, antes de asegurar que Moro "al final no compartía esta ideología".