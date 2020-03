En medio de la cuarentena por el coronavirus, Mirta Busnelli contó cómo vive el aislamiento social y opinó sobre las medidas que tomó el gobierno para evitar la propagación de la pandemia. "Es duro, pero hay mucha gente que tuvo que soportar cosas peores". Y agregó: "Desde que se puso la cuarentena habré salido dos veces para comprar un medicamento". Sobre cómo sobrelleva el encierro, la actriz contó en diálogo con "El show del espectáculo". Asimismo, Busnelli habló sobre las decisiones tomadas por Alberto Fernández: "Estoy muy conforme. No tengo nada que decir en contra. Parece ser que el aislamiento era lo más indicado, porque los países que no lo hacen tienen cada vez más infectados". También se refirió al ex mandatario, Mauricio Macri: "No quiero pensar qué hubiera sucedido, porque me da una angustia horrible. Hubiese sido desastroso porque habría seguido la política de Trump, de proteger la economía. Imaginate, Trump vive en una nube porque la cantidad de infectados es muy grande. Hubiera sido una tragedia".