El temor por el coronavirus llegó a los supermercados. En las últimas horas, tanto mayoristas como minoristas se vieron colmados de clientes en busca de bebidas, alimentos y productos de higiene personal, como alcohol en gel y otros artículos relacionados con la desinfección.

Largas colas en las cajas, pasillos repletos, changuitos al tope como hace tiempo no se veía. Lo que pareciera ser una juguetería un día antes del Día del Niño, resulta ser ni más ni menos que un supermercado en un marco de "desesperación", donde los consumidores se agolpan durante varios minutos e incluso horas en las sucursales para llevarse de todo, pero particularmente productos vinculados con la limpieza.

Tras esto, diferentes fuentes reconocieron un salto fuerte en la demanda y admitieron que en el caso del alcohol en gel, también hay faltantes. En tanto que una de las empresas afirmaron que en las últimas dos semanas se duplicó la venta de este producto, cuando debería haber bajado en torno a 40% si no fuera por el coronavirus. Y no creció más porque no había más stock, agregaron desde la firma, al tiempo que dijeron que también los clientes buscan mucho repelente por el dengue.

Por su parte, sobre el resto de los productos, las cadenas anticiparon que no creen que haya problemas de stock y aseguraron que no habrá aumentos de precios.