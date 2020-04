Luego del subcampeonato mundial registrado en China, todos los caminos conducían a que Federico Susbielles logre la continuidad al mando de la presidencia de la CABB. No por solamente ser el segundo mejor país en la cita ecuménica, sino también por la gestión que había realizado hasta ese entonces. Sin embargo, la presencia de Fabián Borro como candidato opositor hizo que varias federaciones se inclinaran por el dirigente de la AdC para regresar a la entidad que engloba a la selección. Esta medida tomó por sorpresa a varios integrantes de la Generación Dorada, como por ejemplo a Andrés Nocioni, quien reconoció que el Chubi, en su momento, le había ofrecido el cargo de mánager, pero que lo desechó, algo de lo que hoy se arrepiente.

"Si de algo me arrepiento en su momento, por una cuestión de tiempos, fue no haber sido parte de la selección argentina como mánager o director deportivo. Federico Susbielles (ex presidente de la CABB) me hizo la propuesta, no era el momento oportuno, por eso lo dejé pendiente. En ese momento no estaba del todo seguro y ahora veo que debería haber estado dentro de la Selección y tal vez las cosas hubieran sido diferente", manifestó el ex Chicago Bulls en declaraciones a "Uno contra Uno radio".

"No tengo nada en contra de la nueva dirigencia de la CABB, pero no creo que la Confederación haya necesitado un cambio, necesitaba ajustes y cosas que había que hacer y creo que de haber estado participando se hubieran hecho mejor y no estaríamos debatiendo esto, sino el futuro de la Selección Argentina", enfatizó.

Y sentenció dejando un claro mensaje de paz: "Les deseo lo mejor del mundo, pero les pido que sean transparentes y leales al deporte. Habrá que ver que hace esta nueva dirigencia y tener en cuenta que nosotros como amantes del básquet vamos a estar siempre para ayudar".