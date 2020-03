En tiempos de total incertidumbre sobre el futuro del fútbol argentino, y precisamente por lo que acontecerá con los ascensos y descensos de las distintas categorías, muchas son las especulaciones de los dirigentes que giran en torno a lo que deparará el final de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, consciente de la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial, en la cual se producen fallecimientos a diario, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, aseguró que lo que menos importa en estos momentos es el fútbol, ya que la prioridad es colaborar para combatir la pandemia.

"Todos estamos preocupados por la pandemia. El fútbol pasó a un cuarto o quinto plano. La preocupación ahora es combatir el coronavirus. Los clubes también están a disposición, hoy cumplimos un rol más social que deportivo; compramos más camas y estamos ayudando. Podemos asistir a los médicos desde el predio", comentó el titular de la AFA, en el tercer año de su gestión al frente de la casa madre del fútbol argentino. Además, en diálogo con el programa "Fútbol sin manchas" (Canal 26), Tapia se refirió a la situación de los clubes y en el panorama que se avecina: "Con los dirigentes estamos muy preocupados, pero concentrados en lo social. No tengo dudas de que el fútbol va a tener que cambiar y va a necesitar mucho de la capacidad de los directivos para sobrellevar esta crisis. La economía de los clubes es difícil de sostener y va a ser muy difícil salir de esto, pero no es el momento para sacar ventaja sobre los demás. Hay que pensar en ayudar y que los clubes tengan predisposición", solicitó. Y, por último, se mostró avergonzado por aquellos directivos que piensan en los campeonatos en medio de esta crisis humanitaria. "Me da vergüenza que estén pensando en el campeonato y no en lo social, que está afectándonos a todos. Hay que garantizar el salario de los trabajadores, estamos tratando de ver si después de julio podemos cumplir con las obligaciones del pago de impuestos", cerró.