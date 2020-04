La noche del sábado tuvo como protagonistas de "Podemos Hablar" a Joaquín Furriel, Nicolás Vázquez, Darío "Pipa" Benedetto y Noelia Marzol, aunque esta última no lo sintió así y sus fanáticos de las redes sociales tampoco. Durante la transmisión, Andy Kusnetzoff le dio más lugar a los tres hombres y profundizó en charlas de fútbol, al tener la presencia del ex delantero xeneize. De esta manera, la bailarina se mostró incómoda y se notó su escasa participación. Al finalizar el programa, la actriz utilizó sus redes sociales e hizo un contundente descargo: "¡Gracias, mujeres! ¡Gracias por hacer causa común! No hizo falta que dijera nada ni que haga un descargo. Muchas partes del programa se editaron y las preguntas casi todas me dejaron en un lugar horrible! @AndyKusnetzoff algo tenés que cambiar. Check (fijate)". A su vez, aclaró que omitieron algunas partes del ciclo en las que se vio incómoda. "¡Falta la pregunta que editaron que era referida a si salí o no con Luis Miguel!", finalizó.