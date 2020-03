La televisión abierta cambia y se amolda a los tiempos que corren, con los argentinos en sus casas cumpliendo la cuarentena obligatoria frente al avance del coronavirus. Y en Telefé armaron un programa especial con todas sus figuras saliendo en vivo desde sus casas, cumpliendo con el aislamiento que recomiendan las autoridades sanitarias. Y claro, la estrella de la noche fue Susana Giménez. Fue después de que los conductores le preguntaran a la diva cómo imagina que quedará la sociedad argentina una vez que se supere esta situación apremiante, cuando la diva señaló. "Yo tengo la impresión de que la grieta que teníamos se achicó muchísimo en estos días. Antes estábamos como poseídos los que no habíamos votado a Fernández y ahora estoy muy contenta con lo que está haciendo, especialmente sobre las medidas para frenar la pandemia del coronavirus", aseguró Susana. Al hablar sobre el Presidente, destacó: "Es un tipo calmo, que hace cosas. A mí me cae muy bien y todas las medidas que está tomando son buenas, la verdad que me gusta, lo respeto. Me parece que reaccionó bien". Y agregó sobre el protocolo de no salir: "Entiendo que tengo que quedarme en casa, que es la vacuna que tenemos en este momento. Hay que aguantar, es lo que repiten los médicos y los gobernadores todo el tiempo, no tenemos otra opción", reflexionó la diva, quien confesó que le gustaría poder estar haciendo algo más para encontrar una solución al coronavirus. "Ojalá pudiese estar en un laboratorio ayudando, me encantaría".