En medio de la cuarentena, la falta de contacto físico y romántico hace que algunos sentimientos exploten a través de las redes sociales. Quizás fue este el motivo que empujó a Leticia Brédice a realizar una declaración - y tal vez una invitación- a su colega Nacha Guevara. Todo comenzó cuando Nacha compartió una entrevista que brindó a la agencia de noticias EFE, donde habló de la vida. "Más allá de su buen aspecto físico, ver y oír a la cantante y actriz de 79 años hace echar por tierra las teorías de quienes creen que la tercera edad va acompañada del declive y dependencia al decidir", describe a la artista la publicación, en la que ella asegura que "no necesitamos que nos digan qué tenemos que hacer". En la publicación, que Guevara acompañó con una foto, Brédice decidió comentar con algo que no parece tener mucha relación con la nota, pero casi enamorada o embelesada por la experimentada actriz de la tercera edad agregó: "No quiero ser violenta, me encantás", junto con la imagen de una frutilla, y remató con otro comentario: "Sos una belleza".