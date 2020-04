En una entrevista a través de Instagram para la cuenta oficial de la FIFA, el brasileño Kaka (foto) respondió preguntas a los usuarios, y entre muchas otras tuvo que elegir entre dos figuras mundiales: ¿Cristiano Ronaldo o Lionel Messi? Y fue contundente, elogiando al crack de Barcelona. "Yo jugué con Cristiano y es realmente increíble, pero me quedo con Messi", aseguró el ex mediocampista que supo triunfar con las camisetas de San Pablo, Milan y Real Madrid, donde llegó en 2009 junto con el portugués y ahí compartieron cuatro temporadas y celebraron tres títulos. Y al profundizar aún más en su agrado por el jugador de Barcelona, agregó: "Cristiano es una máquina. Siempre quiere ganar y ser el mejor, y para mí eso es lo más increíble que tiene. Messi es un genio, es talento puro. La forma en la que juega es increíble", respondió el ex jugador de la Selección de Brasil, con la que conquistó el Mundial 2002, y así develó su admiración por Leo.