El gran festejo de su cumpleaños 93 se transformó en algo íntimo, ayer. Mirtha Legrand no tuvo ganas de seguir adelante con la gran fiesta planificada, debido a la muerte de Sofía Neiman, íntima amiga de Marcela y de toda su familia. Lo que sí está claro es que muy pronto, el 7 de marzo, vuelve a la televisión con sus clásicos programas y la temporada 52 al aire. El tema de la edad siempre había sido una suerte de secreto que ella, coqueta y enigmática, guardaba bajo siete llaves, pero desde que pasó la barrera de las nueve décadas claramente la tiene sin cuidado. La vitalidad con la que la Chiqui se mantiene vigente, lúcida e informada es algo digno de admiración. Y de lo que puede jactarse y con lo que "chicaneó", incluso, con Adrián Suar, de quien aseguró que, cuando llegue a su edad, no se va a acordar ni de cómo se llama. A siete años de cumplir un siglo de vida, Mirtha conserva su lengua afilada, sus mañas y su desparpajo a la hora de entrevistar a los invitados que se sientan en su legendaria "mesaza". Récord por donde se la mire, Mirtha hace dos años había superado todo lo conocido al convertirse en la única mujer en el mundo en conducir un programa televisivo durante más de 50 años. Porque fue el 3 de junio de 1968 el año de su debut, cuando arrancó con "Almorzando con las estrellas", ciclo que luego mutó su nombre a "Almorzando con Mirtha Legrand". "Estar actualizada, trabajar, no quedarse todo el día acostada, salir, interesarse por todo y, sobre todo, manejar el cerebro, que es lo primero que se deteriora", dijo alguna vez cuando le preguntaron por sus tips para mantenerse espléndida. Desde Punta del Este, Marcela señaló: "Mamá sólo recibe a quien quiera ir a darle un abrazo". Susana Giménez, a través de su Instagram, también la saludó: "Feliz cumpleaños a Mirtha y a Goldie con todo mi cariño y adoración de siempre, un beso para las dos".