Pese a su juventud, Silvina Luna (39) integra la lista de personas de alto riesgo al coronavirus, producto del impacto que generó en su salud la intervención estética que le realizó el doctor Aníbal Lotocki, a quien imputó por mala praxis. "Estoy inmunosuprimida; tomo corticoides todos los días", dijo la actriz en "Pampita Online", explicando la necesidad de tomar máximos resguardos ante la pandemia. Haciendo la cuarentena en soledad desde el 12 de marzo, Luna contó cómo transcurre el aislamiento social: "Llevo bien la cuarentena. Yo soy de estar en casa, me gusta y lo disfruto. Pero extraño esos momentos de distensión, de ver a mis amigos, abrazarlos, y ver a mi hermano. Obviamente que la tecnología ayuda, pero se necesita el contacto físico". Y agregó: "Este es mi día 25 de cuarentena, porque yo arranqué antes, por consejo de mis médicos. Nunca salí de mi casa. No salí a comprar nada. Mis vecinos, que son buena onda, van a la verdulería y me traen todo lo que necesito", finalizó.