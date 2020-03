Movilizado. Así se mostró Maximiliano Moralez luego de que se confirmara un caso positivo de coronavirus en New York City, equipo en el que se desempeña en la MLS de Estados Unidos, aunque aún no se sabe quién es el infectado. "Quedamos sorprendidos, shockeados por lo que pasó, porque le tocó a alguien que venía viendo diariamente. Más allá de que por suerte no es nada fatal, esto es difícil, te mueve. Ahora, más que nada, hay que tener precaución", contó el ex Racing y Vélez. Y agregó: "No sabemos quién es el infectado, no nos han dicho nada, tampoco cómo fue que se contagió. No tenemos idea siquiera si es jugador, un integrante del cuerpo técnico, médico o dirigente. Solamente nos comunicaron vía e-mail que había dado positivo un miembro del equipo".

Maxi también relató cómo vive esta situación en Nueva York: "Día a día se vive con más miedo. Hay mucha prevención. La gente hace caso a las medidas que se toman. Ya se ve que la mayoría de las personas se queda en su casa, se guarda y sólo salen a hacer las compras".