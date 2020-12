C on una carta pública, el ex presidente Mauricio Macri criticó el primer año de gestión del Frente de Todos. "Confiábamos en que había cosas que no iban a volver a suceder en la Argentina, que el gobierno partía de una posición más ventajosa que nosotros en 2015 y que la iba a aprovechar para profundizar lo que se había hecho bien. Teníamos la esperanza de que habían vuelto mejores. Pero el anuncio del cierre del aeropuerto de El Palomar para vuelos comerciales y otras medidas llevadas a cabo durante este año demuestran lo contrario", señaló el ex jefe de Estado y líder de Juntos por el Cambio, quien ya había expresado su desazón en las redes sociales por el certificado de defunción de las aerolíneas low cost del país.

La carta de Macri llegó unas horas después del encuentro que mantuvo junto a los referentes partidarios del PRO con Horacio Rodríguez Larreta, buscando limar asperezas y volver a trabajar juntos rumbo a las próximas elecciones.

Según su visión, "hay en marcha un plan activo y deliberado para entorpecer, clausurar, estropear o eliminar cualquier política implementada por nuestro gobierno, aun aquellas que de manera objetiva e incontestable fueron beneficiosas para todos los argentinos".

Sin abundar, se dedicó al cierre del aeropuerto que fue eje de fuertes polémicas desde su apertura, pero en el que volaban casi una decena de líneas aéreas. La única que seguirá en el aire es Flybondi, que lo hará desde el aeropuerto internacional de Ezeiza. "Los vuelos de bajo costo produjeron un impacto en la logística del transporte tan profundo que personas que nunca habían volado ni pensaban que iban hacerlo alguna vez en sus vidas, se encontraron incrédulos arriba de un avión. Esos vuelos fueron vuelos de emoción, con llantos de alegría y aplausos que inauguraban una nueva Argentina", evocó con nostalgia.

Y recordó que "en poco tiempo el aeropuerto de El Palomar se volvió el cuarto con mayor número de pasajeros del país".

"Es bueno que digamos las cosas como son. Estas clausuras políticas no son en contra de lo que hicimos en nuestro gobierno, son en contra de los argentinos de menores recursos que se beneficiaban con ellas", sentenció Macri. "Si teníamos alguna esperanza de que podían haber vuelto mejores, ahora ya no la tenemos", remató el ex mandatario y fundador del PRO.