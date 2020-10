L a pelea de fondo entre Macri y Cristina, que dominó la política argentina durante años, parece no agotarse. Ahora el ex presidente salió a contestar la carta que la vicepresidenta escribió al cumplirse diez años de la muerte de Néstor Kirchner.

Macri dijo que está dispuesto a sentarse a una mesa, en alusión al acuerdo que había pedido Cristina en su carta, aunque condicionó su respaldo al diálogo político a que cese "el embate a la Justicia, al procurador, a la Corte y a la propiedad privada".

"Siempre vamos a estar dispuestos al diálogo para defender las libertades y el respeto a la ley. Buscamos la construcción de una agenda de desarrollo, que promueva la generación de empleo y de la producción, abiertos al mundo de una manera inteligente", fijó su postura el ex presidente.

La aparición de Macri surge en una semana clave, donde por distintos motivos el gobierno tuvo varios respiros: el dólar paralelo pasó de 195 a 171 pesos, y las tomas de Guernica y del campo familiar de los Etchevehere lograron resolverse.

Sin embargo, la carta de Cristina revolvió el avispero político, tanto puertas adentro del Frente de Todos como en Juntos por el Cambio.

Macri aclaró a su vez que "no hubo acercamientos" entre su sector y el kirchnerismo en torno a un eventual acuerdo político. El ex presidente representa al sector más duro de la coalición opositora, y sabe que su electorado no aprueba un diálogo con el gobierno.

Diferencias con Larreta

Macri se pronunció después de que Horacio Rodríguez Larreta expusiera con claridad durante la semana sus ideas respecto del respeto de la propiedad privada y su rechazo a la toma de tierras. El ex mandatario intenta retener así el poder partidario amenazado tanto por Larreta como por Carrió, que públicamente afirmó que "Macri ya fue".

En este esquema, Larreta se posicionará como el Cambiemos del centro, mientras que Macri intentará representar al sector ubicado más hacia la derecha en el espectro partidario.

La cadena de tuits de Macri tiene doble destinatario: uno muy directo es el gobierno, aunque también implican un tiro por elevación a Larreta y a su actitud dialoguista, cuestionada por los halcones del PRO.