L as posibilidades que ofrece la tecnología para que algunas instituciones y empresas puedan funcionar con relativa normalidad tendrán hoy un capítulo aparte en la política. El principal espacio opositor, Juntos por el Cambio, tendrá una videoconferencia entre sus principales dirigentes para sentar postura nuevamente respecto de la reforma judicial impulsada por el Frente de Todos, entre otras cuestiones.

A la llamada se sumará desde la Costa Azul de Francia Mauricio Macri, que cumple en ese paradisíaco destino la cuarentena exigida por ese país antes de viajar a Suiza. El ex presidente estuvo el fin de semana en París junto con su esposa y su hija Antonia, en otro viaje -ya había ido a Paraguay- que generó críticas desde el oficialismo, pero también puertas adentro de la coalición opositora.

Además de repasar la propuesta que el oficialismo ya debate en el Congreso, Macri -junto con Patricia Bullrich, que preside el PRO, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el presidente de la UCR Alfredo Cornejo y los jefes legislativos Cristian Ritondo, Mario Negri y Maximiliano Ferraro- buscará cerrar filas no sólo respecto de la unidad del espacio, sino también sobre la forma de tomar decisiones.

Tras la muerte de Fabián Gutiérrez -ex secretario personal de Cristina Kirchner que declaró como arrepentido en la causa de los cuadernos-, el comunicado que publicó el partido sin consultar a Larreta y otros referentes generó un fuerte malestar que se saldó parcialmente con la conformación de una mesa donde se analizarían los textos antes de ser difundidos. Sin embargo, la semana pasada el episodio se repitió: esta vez, el comunicado no estuvo firmado por el espacio ("Juntos por el Cambio"), sino que se anotaron uno a uno los nombres de sus dirigentes. Según dicen, a Horacio Rodríguez Larreta no le gustó y lo hizo saber internamente.

Unidos pero separados

El malestar interno en Juntos por el Cambio evidencia la falta de un liderazgo unificado. Las diferencias internas quedan en evidencia no sólo en la postura diferenciada que tiene el jefe de gobierno porteño respecto del gobierno nacional, de trabajar coordinados y no confrontar, sino especialmente en el Congreso. Allí hay tres subgrupos que suelen votar en forma distinta.

De ahí que uno de los temas que se debatirán será la continuidad del apoyo de Juntos por el Cambio a las sesiones virtuales del Congreso, un acuerdo que se vence esta semana y debe ser refrendado por todas las fuerzas políticas. Un dato no menor: esta semana el oficialismo presentaría finalmente el proyecto de impuesto único a la riqueza, un tema que también tuvo respuestas diferenciadas entre los referentes del espacio. Entre otros, el intendente de Vicente López Jorge Macri y el jefe de gobierno porteño no descartaron acompañar esa propuesta.

En esa discusión interna se dan algunas bajezas, como la que trascendió el fin de semana: Patricia Bullrich compartía una videollamada con referentes del interior bonaerense, cuando uno de los participantes se quedó dormido. El video privado se hizo público rápidamente, generando sospechas y reproches varios por la filtración.

Otros, en tanto, comentaban las definiciones que dejó María Eugenia Vidal, que respaldó el accionar del gobierno en la lucha contra la pandemia y pidió "refundar" Juntos por el Cambio: "Esto es una responsabilidad, tenemos que convivir en la diversidad, ya que tenemos electorados diferentes. Es cómodo decir a todo que no y es cómodo decir a todo que sí. Lo difícil y desafiante es saber cuándo decir que no y cuándo decir que sí".