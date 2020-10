E l ex presidente Mauricio Macri reapareció anoche en su primera entrevista a un medio argentino tras la derrota electoral de un año atrás. Con críticas a la cuarentena y afirmando que "la vicepresidenta está conduciendo el gobierno", el dirigente de Juntos por el Cambio realizó una autocrítica sobre su gestión y apuntó especialmente contra los peronistas que integraron su gobierno. En el arranque de la entrevista, Macri enumeró sus aprendizajes. Tras reconocer que su tarea "no fue suficiente" para mejorar el país, remarcó que luego de la victoria del 2017 -y después de la disputa con la oposición por la reforma jubilatoria- "perdía la capacidad de escuchar" que recién "recuperé después de la marcha de agosto donde la gente me respaldó; pero ya era tarde". En esa lista puso también que al asumir su gobierno "opté por no contarles a los argentinos la verdad sobre cómo estaba el país que encontramos privilegiando el entusiasmo que había por nuestra llegada; eso fue un error". Por último, agregó que "como presidente, no debí nunca delegar el control de la política".

"Yo me doy cuenta que no podía ceder el control de la política, que lo dejé en manos de Monzó, Frigerio y todo ese grupo filoperonista. La consecuencia fue no llegar a los acuerdos que necesitábamos para transformar a la Argentina", disparó sobre su ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y quien presidió la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Ambos comparten hoy un sector de Juntos por el Cambio que propone ampliar la alianza y sumar a más sectores del peronismo. Son críticos de la gestión y Monzó, semanas atrás, habló de un "rejunte" al referirse a las dificultades de Cambiemos para armar un gobierno unido. "Tengo mis dudas de si hubiese obtenido algo mejor que los que estuvieron encargados", agregó Macri dinamitando al grupo que amagó en diciembre con romper el interbloque opositor.

El último capítulo de autocrítica fue referido a su promesa de gobernar para bajar la pobreza: "Lamentablemente fue insuficiente mi gobierno. El 11 de agosto, cuando terminó mi gestión económica, estábamos en el mismo nivel de pobreza que heredamos. Habíamos construido sobre pies de barro, porque no había orden macroeconómico sólido. Al tener minoría no lográbamos tener un presupuesto equilibrado". Culpó nuevamente al peronismo y a los gobernadores por no votar un Presupuesto sin déficit, y remarcó que su gestión llegó hasta el día de las PASO -cuando cayó ampliamente frente a Alberto Fernández-, "porque ahí la inflación que venía en baja se disparó por el resultado electoral. Al comprobar que iba a volver el kirchnerismo, se perdió toda la confianza en la Argentina", agregó.

Sobre su futuro, dijo que valora la aparición de nuevos liderazgos, y confesó que "hoy no me veo como candidato" para las elecciones del próximo año.

Contra Cristina Kirchner

"Hay un avance sistemático contra la Justicia. La vicepresidenta, que está conduciendo el gobierno, tiene una agenda propia, y necesita bloquear y someter a la Justicia. Hoy estamos con la gente en la calle para que los jueces se mantengan firmes con la ley. Muchos me decían en mi gobierno ‘vos tenés que hacerà’", yo no tengo que hacer nada. Que la Justicia resuelva". La aclaración pareció una respuesta directa a Elisa Carrió, que la noche anterior aseguró que "dirigentes del gobierno de Macri no quisieron que Cristina fuera presa".

En ese marco, aseguró que "el peronismo está secuestrado por Cristina Kirchner hace más de diez años, está cooptado por la irracionalidad", y comparó a la vicepresidenta con Diego Maradona: "Siempre se dijo que Boca es peronista. Es mentira. Yo tuve que sacar a Diego Maradona de Boca, y eso sirvió. Hoy el peronismo se tiene que sacar a Cristina de encima para volver a crecer. Necesitamos un peronismo racional".