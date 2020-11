L os familiares de los tripulantes del "ARA San Juan" ampliaron la denuncia contra el ex presidente Mauricio Macri y el ex ministro de Defensa Oscar Aguad por presunto encubrimiento, y aportaron la declaración periodística de un ex comandante chileno que asegura que se descubrió la ubicación del submarino once días después del hundimiento.

En la presentación realizada por la abogada Valeria Carreras, representante de la querella mayoritaria de familiares de las víctimas del "ARA San Juan", se aportó una nota periodística con el testimonio del ex comandante del buque chileno "Cabo de Hornos" César Miranda.

"Cuando el 17 de noviembre de 2018 sale el anuncio de que una empresa (Ocean Infinity, de Estados Unidos) lo había ubicado (un año después de que desapareciera), me llamó la atención que la locación que entregó era extremadamente cercana, por no decir la misma, que nosotros reportamos", apuntó Miranda al respecto a El Mercurio de Chile, en tanto que agregó que desconoce cómo "dejaron esta información en stand by".

Sobre esta misma línea, las declaraciones de Miranda coinciden con los dichos del contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, quien se encuentra imputado en la causa por el hundimiento del navío y hace dos semanas dijo ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que a pocos días del hundimiento del submarino la Argentina había recibido información sobre su ubicación de parte del buque chileno.

Carreras pidió además la declaración testimonial del contraalmirante Julio Guardia para que dé precisiones sobre el discurso que leyó en el homenaje a las víctimas del hundimiento, en la que señaló que "al cabo de un año" se dé "el hallazgo el día 17 de noviembre de 2018".

La presentación fue realizada ante el Juzgado Federal 12, a cargo actualmente del juez Sebastián Casanello, quien delegó la investigación en el fiscal Guillermo Marijuan.

Espionaje ilegal

Por su parte, el fiscal federal de Mar del Plata, Daniel Adler, reclamó que la causa por supuesto espionaje ilegal desplegado desde la Agencia federal de Inteligencia (AFI) de Cambiemos sobre familiares de los tripulantes del "ARA San Juan" quede radicada en la ciudad balnearia. El fiscal apeló el fallo con el que el juez federal de Mar del Plata Santiago Inchausti la semana pasada dispuso que el expediente pase a Dolores y señaló que la investigación "no coincide" con la causa que se tramita en esa ciudad y que fue acumulada en una investigación sobre una banda de inteligencia ilícita.