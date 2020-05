D espués de tres años, en septiembre de 2019, se realizó en Mendoza el juicio a Andrés Salvador Di Cesare Meli, autor del crimen de Julieta González el 21 de septiembre de 2016. Fue condenado por el delito de "homicidio simple" a 18 años de prisión, con el argumento de que no existía relación del joven con la víctima ni tampoco un contexto de violencia de género, dos agravantes de la imputación que lo habrían llevado a cumplir prisión perpetua. La mamá de Julieta, Susana González, apeló, porque sostiene que había una relación. "Con Andrés se conocieron desde chiquitos, porque sus abuelos viven al lado de mi casa y ellos vivían enfrente a 20 metros. La de Di Cesare era la única casa que tenía pileta y entonces todos los chicos de la cuadra iban a jugar allí. Ellos se van del barrio cuando el chico tenía 8 o 10 años y de ahí no lo veo más", relata a "Crónica" la mamá de la víctima. "En agosto de 2016 Julieta me dice: ‘Mamá, ¿sabes que me encontré con Andresito y me invito a salir? ¿Sabes de lo que se acordaba? Que cuando éramos chiquitos jugábamos a la botellita y que me dio el primer beso y yo también’. Desde ese día salieron muchas veces más y me comentaba a dónde iba, hasta que no me hablo más de él y le digo: ‘July, ¿qué pasó con Andresito?’", recuerda Susana. "Me dice: ‘No, mamá, vos no sabés lo que es. Me llama a cada rato para preguntarme dónde estoy, con quién, cómo estoy vestida, cómo estoy peinada, controlándome y obsesivo. Te imaginás que con un tipo así yo no puedo andar. Creo que voy a cortar la relación’", relata Susana, de Familiares Atravesados por el Femicidio. "Pensé que había cortado , pero después, al ver sus mensajes y llamadas, vi que nunca habían finalizado", dice Susana, quien ante la pregunta de por qué los jueces dijeron que no había vínculo respondió: "Lo único que me queda es pensar que el padre es un poderoso empresario y lo que noté es que habían copiado y pegado lo que dijo la defensa". "Mi hija era simpática, alegre, solidaria, llena de sueños y proyectos truncados por un cobarde", dice Susana, que está a la espera de la apelación. Y concluye: "Solicito a la Suprema Corte de Justicia se condene con perspectiva de género para poder decir a viva voz que se hizo justicia".