J oaquín Salvador Lavado Tejón, Quino, tal su famosa firma en miles de viñetas, falleció a los 88 años. El humorista gráfico falleció un día después de que se cumplieran 56 años de la primera publicación de Mafalda, personaje que le dio renombre internacional y se transformó en un símbolo de nuestra cultura.

Si bien aún no se comunicó el motivo de su muerte, se supo que el artista había sufrido un ACV la semana pasada. La triste noticia fue confirmada por su editor, Daniel Divinsky. "Se murió Quino. Toda la gente buena en el país y en el mundo lo llorará", escribió en Twitter.

Aunque en los registros oficiales esté asentado que llegó al mundo un 17 de agosto, el humorista gráfico nació en la ciudad de Mendoza un mes antes, el 17 de julio de 1932, como si su inconformismo con las instituciones viniera desde el momento de su nacimiento. Desde niño su familia lo apodó "Quino", para distinguirlo de su tío Joaquín Tejón, pintor y diseñador gráfico. Una vez más, el destino parecía dibujar, a través de estas casualidades, cuál era su futuro. Pero curiosamente, ese tío del que sus padres quisieron diferenciarlo por compartir nombre, fue quien a sus tres años impulsó la carrera del artista.

A los trece comenzó a estudiar en la Escuela de Bellas Artes, pero tres años después volvió a aparecer esa rebeldía ante los paradigmas y abandonó la carrera. Empezó a trabajar como dibujante de historietas y humor; y a los 18 se mudó a Buenos Aires.

Su gran talento sería descubierto el 9 de noviembre de 1954. Aquella fecha, con 22 años, una viñeta suya fue publicada en la revista Esto. "Revélase un nuevo dibujante argentino de penetrante ingenio en la línea lacónica", decía la escueta presentación de su trabajo.

En 1963 publicó primer libro de humor, "Mundo Quino" y tan sólo un año después, en la revista Primera Plana, toda la Argentina conoció a Mafalda. La niña progresista, una especie de alter ego suyo, se convirtió en un éxito primero en nuestro país, en los años 60, y más tarde en todo el mundo, con cientos de ediciones de sus libros traducidos en muchos idiomas. Gracias a Mafalda y a sus amigos, Quino se transformó no sólo en una figura conocida de la cultura, sino también en un referente de la sociedad y hasta la política, aunque el artista siempre se mostró disconforme con cualquier tipo de poder.

Sobre el significado de este personaje en su vida, en una entrevista reciente con La Garganta Poderosa, el artista explicó por qué dejó de ilustrarla: "Los grandes problemas no están resueltos, siguen vigentes. Eso explica que yo hace 50 años dejé de dibujar a Mafalda y la gente la sigue leyendo y la entiende. A Mafalda la hice durante diez años diciendo que el mundo no funciona, y que la guerra es una porquería y ya todos lo sabíamos. Me parece que no se podía seguir insistiendo con eso".

En una charla con Página 12 que data de 15 años atrás, resumió la temática de su obra: "Mis tiras hablan de la relación entre los débiles y los poderosos. Eso siempre me ha obsesionado. Esa sensación de impotencia que tienen los pobres frente a los ricos, de los mandados frente a los amos".

Tal era el cariño que tenía por su arte que en 2013, cuando comenzó a tener severos problemas en su vista, dejó de dibujar, pero muchos cuentan que siempre pedía que les leyeran las viñetas de sus colegas con pleno detalle, y hasta podía discernir si un chiste era gracioso sólo con los datos que tenía de los trazos y remates visuales. Acostumbrados a rivalizar en cada aspecto de nuestras vidas, es extraño que el duelo por Quino haya afectado a todos. Tal es la inmensidad de su obra, que se sobrepuso a cualquier rencilla o conflicto que es hasta parte de nuestra idiosincrasia. Por ello, el escritor Hernán Casciari escribió en Twitter una frase que resume esa magnitud: "Hoy, por fin, se nos murió alguien por unanimidad".