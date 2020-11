Una docente de 52 años fue hallada muerta en su casa de Granadero Baigorria, en Santa Fe, en extrañas circunstancias: había hollín en su nariz, una estrella de cinco puntas dibujada con sal en el suelo y las paredes de la habitación estaban manchadas. Se trata de Andrea Roxana Vignaduzzi, cuyo cuerpo estaba arriba de una cama tapado con frazadas en el dormitorio de su domicilio, donde convivía con su ex marido, identificado como Daniel Celso F., pese a estar separados desde hace un tiempo. De acuerdo con su declaración, él fue a verla cuando le llamó la atención que todavía no se hubiera levantado. Los investigadores no descartan que la muerte de la mujer esté vinculada a un ritual de magia negra. Encontraron que la habitación tenía las paredes manchadas y una estrella de sal con cinco puntas a metros del cuerpo, que no tenía golpes ni lesiones de ningún tipo.