Tras conocerse la novedad de que un apostador de la provincia de Santa Fe había ganado 76 millones de pesos en el sorteo Revancha del Quini, en la mañana de ayer clientes y vecinos pasaron por la agencia donde se vendió la boleta para comentar la buena noticia y, de paso, tratar de conocer precisiones sobre la identidad del nuevo rico.

La boleta ganadora, con la combinación 15-17-19-22-25-35, fue jugada en la agencia de avenida Ángel Peñaloza 6034, en el barrio Los Hornos. También los medios de prensa concurrieron al local y pudieron dialogar con el agenciero, quien se mostró particularmente feliz, porque explicó que "no tengo dudas de que el ganador es algún vecino; nosotros trabajamos casi exclusivamente con gente del barrio". Agregó que "para mí es una emoción enorme; con 33 años de historia, nunca habíamos vendido un premio tan grande".

Por supuesto, no faltó la pregunta sobre la identidad del ganador, pero dijo que no tenía datos "y no sé si llegaré a tenerlos, porque el premio se cobra únicamente en la caja de Lotería de Santa Fe y no en la agencia".