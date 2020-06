E l día que se conmemoró un nuevo aniversario de la rendición argentina que marcó el cierre de la Guerra de Malvinas, la oposición se desmarcó del planteo realizado por el canciller Felipe Solá respecto de la política que adoptará el gobierno nacional en el reclamo de la soberanía.

El ministro de Relaciones Exteriores había asegurado que buscará "sacar de su zona de confort" a Inglaterra, para obligarla a negociar en el mediano y largo plazo. En ese marco, criticó la "política de baja intensidad" llevada adelante durante el gobierno de Mauricio Macri, que buscó acercamientos con los ingleses. En ese punto, fue especialmente duro contra la hoja de ruta firmada en septiembre de 2016 por la canciller Susana Malcorra y el vicecanciller pirata, Alan Duncan. Entre otros puntos, establecía un incremento de vuelos hacia las Islas, facilidades para el comercio de los kelpers e incluso proponía sociedades para la exploración de petróleo y la explotación de los recursos pesqueros.

Apenas unas horas más tarde, legisladores de Juntos por el Cambio publicaron un documento rechazando dicha estrategia. "El canciller no puede desconocer que la declaración de septiembre de 2016 no constituye un acuerdo sino una hoja de ruta que marcó un rumbo diferente a la política de confrontación y conflicto desplegada por el kirchnerismo", señala el texto firmado por diputados y senadores de ese espacio, entre los que figura también Patricia Bullrich .

En su mensaje, aseguran también que "nada se logrará sin diálogo" y que "el endurecimiento en la relación sólo nos hace retroceder y ya nos trajo demasiados años de congelamiento, distanciamiento y desconfianza".

Como un presagio de la disputa que plantearán en un futuro concejo de Mavinas, los firmantes aseguran que "resultan sorprendentes las declaraciones de Solá en un caso donde debería haber espacios de diálogo y la formulación de una política de Estado entre todas las fuerzas políticas", y añaden que "también aquí parece que prefieren la confrontación".

Defensa a Macri

En ese marco, defendieron la gestión de la cancillería del gobierno de Cambiemos. "El único modo de recuperar nuestras Islas es mediante una política pacífica en los hechos y las palabras", y resaltaron que Macri lo hizo no sólo en el Comité de Descolonización de la ONU sino en "otros foros internacionales".

Quien recogió el guante fue el mendocino Guillermo Carmona, ex diputado nacional del Frente de Todos. "La política de Macri en relación con Malvinas no fue de diálogo sino de entrega de soberanía. Si el diálogo no incluye la cuestión de la soberanía, hay funcionalidad a los intereses británicos. Esa fue la constante en el gobierno de Cambiemos", disparó en sus redes sociales.

La comparación de Cornejo

Entre quienes estampan sus nombres al pie del comunicado está el ex gobernador mendocino Alfredo Cornejo, quien días atrás comparó el "relato" del gobierno nacional con las mentiras desplegadas por la dictadura durante la guerra: "No es lo mismo cerrar a cero la economía en Argentina que en otros lados. Las comparaciones fáciles de ‘nosotros tenemos pocos muertos y estamos ganando’, exactamente como en Malvinas, es engañoso, es dañino", aseguró en aquel entonces.