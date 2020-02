D os personas resultaron heridas durante un triple choque y vuelco en el barrio porteño de Montserrat, durante un episodio ocurrido ayer a las 6.30 de la mañana, en el cruce de las avenidas Paseo Colón y Belgrano, en donde el conductor de un Toyota Corolla chocó con la parte lateral de una camioneta Renault Duster, que volcó por el golpe y derribó un semáforo.

De acuerdo con los testigos del hecho, el Toyota iba a alta velocidad por la avenida Belgrano al momento del impacto con el segundo auto en cuestión, en tanto que el vehículo que desencadenó el choque recibió casi instantáneamente el impacto de un tercer vehículo, un Renault 205, que no logró frenar a tiempo en el momento de la colisión.

El automóvil del tercer involucrado se dañó en su parte delantera en el choque, aunque tanto el conductor como sus acompañantes no sufrieron heridas de importancia.

Como resultado del impacto, un hombre y una mujer que viajaban en la Renault Duster sufrieron politraumatismos y fueron trasladados por el SAME al Hospital Argerich. Por su parte, el conductor del Toyota sólo sufrió contusiones leves.

La policía ahora intenta determinar cómo se produjo el choque y si alguno de los conductores pasó el semáforo en rojo, para lo que será clave la utlización de las cuatro cámaras de seguridad y dos domos de la ciudad en la búsqueda de dilucidar cómo sucedió el episodio.

También en la mañana de ayer, un conductor alcoholizado se incrustó contra la vidriera de una mueblería en el barrio de Congreso, por lo cual no se registraron heridos, aunque sí importantes pérdidas materiales en el local. El hecho ocurrió cerca de las tres de la madrugada en la esquina de Combate de los Pozos y Belgrano.

El hombre que protagonizó el choque iba a bordo de una Volkswagen Suran, que tras el accidente quedó destrozado. El test de alcoholemia que le practicaron al conductor del vehículo arrojó que el mismo tenía 2,16 gramos de alcohol en sangre.

Tras el episodio, el dueño de la mueblería destruida por la Suran indicó que cuando llegó vio el auto dentro del local y señaló que el hombre que provocó el incidente "destruyó todo".

El dueño de la mueblería enfatizó que no sabe "quién se va a hacer cargo" de lo sucedido, ya que afirmó que el seguro del auto "no se hace responsable cuando el conductor está alcoholizado". En tanto que subrayó que el conductor del vehículo "no razonaba" e intentó "escapar en taxi".

En Mendoza

Un motociclista murió y su acompañante resultó herido luego de ser arrollados por una camioneta en una calle de la localidad mendocina de San Martín, informaron fuentes del Ministerio de Seguridad provincial.

La víctima fatal fue identificada como Diego Pizarro, de 46 años, quien se trasladaba a pie con su motocicleta marca Zanella 150 junto a su acompañante, un hombre de 43 que resultó herido y con una fractura en uno de sus tobillos.