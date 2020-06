A veces la locura recorre las calles; también, a veces, el peligro está en manos de quien menos se espera. La historia de lo que podría haber sido una tragedia fue escrita por el camionero Leonardo Fabián Mokfalvi, de 56 años, de Tierra del Fuego, que se convirtió en viral como "Renolito", por las imágenes difundidas en las que se lo ve manejando a los gritos con una damajuana en la cabina del camión y filmándose, como si nada.

Todo comenzó el viernes pasado, cuando el chofer volcó con su camioneta a 90 kilómetros de Río Gallegos, mientras trasladaba una carga destinada a un importante supermercado de la zona. Días después, se volvió viral un video de su celular donde se lo ve exaltado e incumpliendo varias normas de tránsito.

Las imágenes lo expusieron muy exaltado, con cadenas en el cuello y las muñecas, y cada tanto mostrando que lo acompañaba una damajuana de vino. "¿Quieren cadenas? Esta es la cadena, esta es la cadena", dijo mientras se grababa.

Después del accidente, la policía confirmó que el camión terminó sobre uno de sus laterales y no tenía las cadenas correspondiente en las ruedas; aunque el hombre se encontraba ileso, comenzaron una investigación que lo complicaría aún más. Pocas horas después, una grúa trasladó la unidad para que fuera analizada.

Por su parte, Renolito declaró ante la fuerza policial que otro camión se habría cruzado. "Para no comérmelo de frente, me tuve que tirar a la banquina", aseguró, aunque eso no pudo demostrarse.

Tras conocerse los videos, la Subsecretaría de Seguridad Vial de Santa Cruz, María Sanz, realizó una denuncia penal por la imprudencia contra el conductor, por quebrantar la disposición 002 de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), que indica que, teniendo en cuenta las bajas temperaturas y la presencia de escarcha y nieve en las rutas, es obligatorio portar cadenas para salir a la ruta.

"De acuerdo con su relato, un camión chileno que venía de frente se cruzó de carril y por eso volcó. Para nosotros, en ese momento, fue un siniestro más. Unos días después tomé conocimiento de los videos que este hombre filmaba mientras conducía y decidí radicarle una denuncia penal en la fiscalía de turno", resaltó la funcionaria.

"Vimos las imágenes y tomamos esta decisión de inmediato. Un conductor profesional debe ser una persona respetuosa de las normas y un modelo de convivencia sana en las rutas. La agresividad, el egoísmo, la violencia y el desprecio por las autoridades y por la vida de los demás no son aceptables. No vamos a mirar para otro lado en estos casos y apoyamos la denuncia formulada por las autoridades de Santa Cruz", declaró ayer Pablo Martínez, director de la ANSV, que tomó la decisión de inhabilitar al conductor.

La medida fue confirmada oficialmente y, por su temeraria imprudencia, el hombre deberá someterse a un nuevo examen psicofísico para recuperar su Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI), sin la cual no podría seguir trabajando. Con 30 años de experiencia pero poco sentido común, era lo menos que podía pasar.